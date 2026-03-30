مؤسسة مياه الشرب بدير الزور تنهي المرحلة الأولى من تجهيز محطة المسرب

دير الزور-سانا

أنجزت مؤسسة مياه الشرب والصرف الصحي في دير الزور، اليوم الإثنين، المرحلة الأولى من أعمال تجهيز محطة مياه المسرب بريف المحافظة.

وأوضح مدير المؤسسة أحمد الموسى في تصريح لمراسل سانا، أن المؤسسة جهزت محطة مياه المسرب، بالتعاون مع منظمة أوكسفام والمجتمع المحلي، مشيراً إلى تنفيذ المرحلة الأولى بتجريب الضخ فيها، على أن تكون هناك مرحلة لاحقة من خلال تمديد الخط الأساسي للمحطة، ووصله بالشبكة الرئيسية بعد تأمين آليات هندسية لإجراء أعمال التمديد.

ولفت الموسى، إلى أن الضخ بشكل كامل للشبكة سيكون خلال فترة شهر من الآن، على أن يتم خلال الفترة الحالية عن طريق المنهل، ريثما يتم تمديد شبكة مياه للبلدة.

يذكر أن مؤسسة المياه بالتعاون مع مجلس مدينة دير الزور تجري بشكل دوري أعمال صيانة وتبديل للعديد من الشبكات المتهالكة، بهدف ضمان إيصال المياه إلى كل الأهالي.

