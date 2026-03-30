وحدات الجيش تتصدى لهجوم واسع بطائرات مسيّرة على عدة قواعد قرب الحدود العراقية

دمشق-سانا

تصدّت وحدات الجيش العربي السوري لهجوم واسع بعدد من الطائرات المسيرة، استهدف عدة قواعد للجيش قرب الحدود العراقية فجر اليوم.

وقالت هيئة العمليات في الجيش العربي السوري لـ سانا اليوم الإثنين: “إن هجوماً واسعاً بعدد من الطائرات المسيرة استهدف عدة قواعد للجيش قرب الحدود العراقية فجر اليوم”.

وأضافت: “تمكّنت وحداتنا من التصدي لأغلب الطائرات المسيرة وأسقطتها”.

وأكدت هيئة العمليات: “ندرس خياراتنا، وسنقوم بالرد المناسب لتحييد أي خطر، ومنع أي اعتداء على الأراضي السورية”.

وكانت هيئة العمليات في الجيش العربي السوري أعلنت أمس الأول أن وحدات الجيش تمكنت من التصدي لهجوم طائرات مسيرة استهدفت قاعدة التنف العسكرية جنوبي البلاد.