مجلس مدينة درعا ينفذ صيانة لطريق حي السد استجابة لمطالب الأهالي وتحسين واقع الطرق

درعا-سانا

بدأ مجلس مدينة درعا بالتعاون مع مديرية الخدمات الفنية في المحافظة، تنفيذ أعمال صيانة للحفر على الطريق الممتد من مفرق الحمزية وحتى منطقة الرباعي في حي طريق السد بالمدينة، باستخدام مادة المجبول الإسفلتي، بهدف تحسين واقع الطرقات.

وأوضح رئيس مجلس المدينة المهندس محمد عياش في تصريح لمراسل سانا، اليوم الخميس، أن مجلس المدينة بدأ بتنفيذ أعمال الصيانة والتأهيل للطرقات في المدينة، وتتضمن معالجة الحفر والهبوطات، وإعادة تأهيل المقاطع المتضررة من الطريق.

وأشار عياش إلى أن تنفيذ هذه الأعمال يأتي استجابة مباشرة لمطالب الأهالي، لافتاً إلى أن تنفيذ أعمال الصيانة، يتضمن سلسلة مراحل لتشمل مناطق أخرى في المدينة ضمن خطة شاملة للنهوض بواقع الطرق والبنية التحتية.

يذكر أن مجلس مدينة درعا، وضع خطة تدريجية لصيانة وتأهيل الطرقات في المدينة ابتداء بالأحياء الأكثر تضرراً على أن تشمل لاحقاً مختلف الأحياء، بهدف تحسين جودة الطرقات وتعزيز السلامة العامة.