مجلس مدينة درعا ينفذ صيانة لطريق حي السد استجابة لمطالب الأهالي وتحسين واقع الطرق

DSC07251 مجلس مدينة درعا ينفذ صيانة لطريق حي السد استجابة لمطالب الأهالي وتحسين واقع الطرق

درعا-سانا

بدأ مجلس مدينة درعا بالتعاون مع مديرية الخدمات الفنية في المحافظة، تنفيذ أعمال صيانة للحفر على الطريق الممتد من مفرق الحمزية وحتى منطقة الرباعي في حي طريق السد بالمدينة، باستخدام مادة المجبول الإسفلتي، بهدف تحسين واقع الطرقات.

DSC07272 مجلس مدينة درعا ينفذ صيانة لطريق حي السد استجابة لمطالب الأهالي وتحسين واقع الطرق

وأوضح رئيس مجلس المدينة المهندس محمد عياش في تصريح لمراسل سانا، اليوم الخميس، أن مجلس المدينة بدأ بتنفيذ أعمال الصيانة والتأهيل للطرقات في المدينة، وتتضمن معالجة الحفر والهبوطات، وإعادة تأهيل المقاطع المتضررة من الطريق.

وأشار عياش إلى أن تنفيذ هذه الأعمال يأتي استجابة مباشرة لمطالب الأهالي، لافتاً إلى أن تنفيذ أعمال الصيانة، يتضمن سلسلة مراحل لتشمل مناطق أخرى في المدينة ضمن خطة شاملة للنهوض بواقع الطرق والبنية التحتية.

يذكر أن مجلس مدينة درعا، وضع خطة تدريجية لصيانة وتأهيل الطرقات في المدينة ابتداء بالأحياء الأكثر تضرراً على أن تشمل لاحقاً مختلف الأحياء، بهدف تحسين جودة الطرقات وتعزيز السلامة العامة.

DSC07269 مجلس مدينة درعا ينفذ صيانة لطريق حي السد استجابة لمطالب الأهالي وتحسين واقع الطرق
DSC07277 1 مجلس مدينة درعا ينفذ صيانة لطريق حي السد استجابة لمطالب الأهالي وتحسين واقع الطرق
DSC07330 مجلس مدينة درعا ينفذ صيانة لطريق حي السد استجابة لمطالب الأهالي وتحسين واقع الطرق
DSC07356 مجلس مدينة درعا ينفذ صيانة لطريق حي السد استجابة لمطالب الأهالي وتحسين واقع الطرق
DSC07379 مجلس مدينة درعا ينفذ صيانة لطريق حي السد استجابة لمطالب الأهالي وتحسين واقع الطرق
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك