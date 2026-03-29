تدهور واقع الطرق بمدينة الباب بريف حلب يزيد معاناة الأهالي.. والبلدية تكشف عن خطة لإصلاحها

حلب-سانا

تتواصل معاناة الأهالي في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، جراء تدهور واقع الطرق بسبب الحفر والطين، ما يعيق الحركة اليومية، ويضاعف الأعباء المعيشية، ولا سيما خلال فصل الشتاء.

وأوضح رئيس مجلس مدينة الباب علي رجب في تصريح لمراسل سانا، أن تدهور الطرق يعود إلى عدة عوامل أبرزها، تقادم البنية التحتية وغياب مشاريع التزفيت منذ سنوات، إضافة إلى التوسع العمراني المستمر الذي يضطر معه أصحاب الأبنية إلى حفر الطرق لربطها بشبكات الصرف الصحي.

وبيّن رجب أن الإمكانيات المادية المحدودة للبلدية تشكل تحدياً كبيراً، حيث تقتصر الإيرادات على تغطية النفقات الأساسية، مثل ترحيل النفايات ورواتب عمال النظافة، ما يحد من القدرة على تنفيذ مشاريع خدمية واسعة.

ولفت إلى أن الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة هذا العام أسهمت في زيادة تضرر الطرق، وتوسّع رقعة الحفر والتشققات.

وكشف رئيس مجلس المدينة عن إعداد خطة فنية ومالية شاملة لإعادة تأهيل طرق المدينة، تمتد على مدى ثلاث سنوات، وتشمل تنفيذ أعمال تزفيت وصب بيتوني، إضافة إلى استخدام بلاط “الإنترلوك” في بعض المواقع.

من جهتهم، عبّر عدد من الأهالي عن استيائهم من الواقع الخدمي للطرق، حيث وصف المواطن يوسف الناعو الحالة بأنها “سيئة جداً”، مشيراً إلى أن الطرق المتهالكة تعيق حركة السكان، وتزيد من معاناتهم اليومية، وخاصة في المناسبات والأعياد.

وأضاف: إن انتشار الطين في فصل الشتاء يؤدي إلى إعاقة حركة المارة، ولا سيما الأطفال والطلاب والنساء، الذين يواجهون صعوبة كبيرة في التنقل.

بدوره، أشار المواطن حسن جميل، وهو نازح من سراقب ومقيم في مدينة الباب، إلى أن الحفر المنتشرة في الطرقات تتسبب بازدحام مروري متكرر، وتزيد من احتمالية وقوع الحوادث.

وأوضح أن معاناة الأهالي لا تقتصر على فصل الشتاء، إذ تتحول الطرق المتضررة في الصيف إلى مصدر للغبار والأتربة، ما يفاقم الأوضاع الصحية والمعيشية.

وطالب جميل الجهات المعنية بالإسراع في تنفيذ أعمال الترميم والصيانة، بما يضمن تحسين واقع الطرق وتخفيف معاناة السكان، ولا سيما قبل حلول فصل الشتاء القادم.