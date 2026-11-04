وفاة طفل وإصابة 9 آخرين بانفجار جسم من مخلفات الحرب في ريف الحسكة

الحسكة- سانا

توفي طفل وأُصيب 9 آخرون اليوم الأربعاء، نتيجة انفجار جسم من مخلفات الحرب ‏داخل حرم مدرسة في ناحية أبو راسين بريف الحسكة الغربي.‏

وأكد مدير صحة الحسكة الدكتور خالد الخالد، لـ سانا، أن مشفى الحسكة الوطني استقبل ‏الإصابات الناتجة عن الانفجار، موضحاً أنها تراوحت بين الشديدة والمتوسطة، وأن ‏المصابين يتلقون الإسعافات الأولية والرعاية الطبية اللازمة.‏

وكان طفل توفي وأُصيب طفلان آخران في 30 تشرين الأول الماضي، نتيجة انفجار لغم ‏أرضي في قرية أم الكيف التابعة لناحية تل تمر بريف الحسكة الغربي.‏

وتشكّل مخلفات الحرب، من ألغام وذخائر غير منفجرة، خطراً جسيماً على حياة المدنيين، ‏وتهدد سلامتهم أثناء العمل في الأراضي الزراعية، فضلاً عن إعاقتها الأنشطة اليومية ‏للسكان وعودتهم الآمنة إلى منازلهم في مناطق عدة داخل سوريا.‏