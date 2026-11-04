وفاة طفل وإصابة 9 آخرين بانفجار جسم من مخلفات الحرب في ريف الحسكة

الحسكة- سانا
توفي طفل وأُصيب 9 آخرون اليوم الأربعاء، نتيجة انفجار جسم من مخلفات الحرب داخل حرم مدرسة في ناحية أبو راسين بريف الحسكة الغربي.
وأكد مدير صحة الحسكة الدكتور خالد الخالد، لـ سانا، أن مشفى الحسكة الوطني استقبل الإصابات الناتجة عن الانفجار، موضحاً أنها تراوحت بين الشديدة والمتوسطة، وأن المصابين يتلقون الإسعافات الأولية والرعاية الطبية اللازمة.
وكان طفل توفي وأُصيب طفلان آخران في 30 تشرين الأول الماضي، نتيجة انفجار لغم أرضي في قرية أم الكيف التابعة لناحية تل تمر بريف الحسكة الغربي.
وتشكّل مخلفات الحرب، من ألغام وذخائر غير منفجرة، خطراً جسيماً على حياة المدنيين، وتهدد سلامتهم أثناء العمل في الأراضي الزراعية، فضلاً عن إعاقتها الأنشطة اليومية للسكان وعودتهم الآمنة إلى منازلهم في مناطق عدة داخل سوريا.