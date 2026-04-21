الطاقة الذرية تعلن عن موعد امتحان الطلاب المسجلين بالماجستير في الصيدلة الإشعاعية بجامعة إدلب

دمشق-سانا

حددت هيئة الطاقة الذرية السورية موعد امتحان القبول الكتابي للطلاب المسجلين في برنامج الدراسات العليا “الماجستير الأكاديمي في الصيدلة الإشعاعية” بكلية الصيدلة في جامعة إدلب، وذلك يوم الأحد الموافق لـ 26 نيسان 2026، في تمام الساعة 10:00 صباحاً.

وبينت الهيئة عبر قناتها على التلغرام أن مراكز الامتحان في مقر الهيئة بدمشق، تنظيم كفرسوسة شارع 17 نيسان (خلف مقسم هاتف كفرسوسة)، وجامعة إدلب في كلية الصيدلة، حي الجامعة المجمع الطبي – بجانب الملعب البلدي)، مشيرة إلى إحضار الهوية الشخصية وصورة عن استمارة التسجيل، قبل نصف ساعة من الموعد المحدد للامتحان.

ولفتت الهيئة في إعلانها إلى ضرورة إرسال رسالة عبر تطبيق (واتساب) إلى الرقم 0932568714 تتضمن: (الاسم الثلاثي، الشهادة والاختصاص، ومركز الامتحان المختار: دمشق أو إدلب) المقابلات الشفهية، منوهة إلى أنه سيتم تحديد موعد المقابلات للناجحين في الاختبار الكتابي فقط، وإبلاغهم لاحقاً عبر الرقم المذكور أعلاه.

وكانت وزارة التعليم العالي وهيئة الطاقة الذرية أعلنتا في الـ 29 من كانون الثاني الماضي، افتتاح برامج دراسات عليا (ماجستير أكاديمي، تأهيل وتخصص) في مجموعة من التخصصات النوعية ضمن جامعات دمشق وحلب وإدلب، وذلك في إطار التعاون العلمي والبحثي المشترك.

يذكر أن هيئة الطاقة الذرية السورية أحدثت عام 1976 جهةً حكومية مسؤولة عن شؤون الطاقة الذرية وتطبيقاتها في المجالات السلمية، وتعمل على وضع الأسس والقواعد الناظمة لشؤون هذه الاستخدامات في الأراضي السورية.