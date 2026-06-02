433 منشأة في المدينة الصناعية في حسياء بريف حمص تؤمن نحو 10500 فرصة عمل

حمص-سانا

تضم المنطقة الصناعية في حسياء بريف حمص، 433 منشأة على مساحة أكثر من 326 هكتاراً، تسهم في تأمين نحو عشرة آلاف وخمسمئة فرصة عمل، وتعد عصب الصناعات السورية، ورافعة إعادة الإعمار في سوريا، وخاصة منشآت الصناعات الهندسية.

وأوضح رئيس دائرة الاستثمار في المدينة الصناعية بحسياء المهندس سمير منصور في تصريح لـ مراسل سانا اليوم الثلاثاء، أن منشآت الصناعات الهندسية تشمل صناعة الحديد والألمنيوم والمجابل البيتونية والكابلات الكهربائية والإنشاءات المعدنية والبلوك والإنترلوك والمجابل الإسفلتية، مؤكداً أن منشآت الصناعات الهندسية تلعب دوراً كبيراً في إعادة الإعمار في سوريا باعتبارها الركيزة الأساسية.

ونوه منصور بأنه تم بعد التحرير تخصيص 27 مستثمراً لإقامة منشآتهم الهندسية التي تؤمن أكثر من ألف ومئتي فرصة عمل.

من جانبه، أشار المستثمر وصاحب منشأة لإنتاج المعادن عمر السخني في تصريح مماثل، إلى أن منشأته تنتج مواد بجودة وتكنولوجيا عالية، وهي ترفد البنى التحتية بالمواد الأساسية في مرحلة الإعمار، ولا سيما الأنابيب المعدنية، مبيناً أن منشأته تعمل على استقطاب الأيدي الماهرة والخبيرة لرفد السوق المحلية بالمواد اللازمة، ومنوهاً بالتسهيلات التي تقدمها إدارة المدينة الصناعية.

بدوره، لفت المستثمر عبد الهادي المغربل صاحب منشأة لإنتاج الصناعات المعدنية والألواح العازلة، إلى أنه بدأ بالاستثمار في المدينة الصناعية منذ نحو خمس سنوات، ووصل حالياً إلى نتائج جيدة من حيث الإنتاج، مشيراً إلى أنه يسعى للتوسع بالمنشأة من حيث الإنتاج لرفد القطاع الصناعي الغذائي بالبرادات، إضافة إلى رفد أصحاب المشاريع والشركات القادمة للاستثمار بالكرفانات.

ويعكس النشاط الصناعي المتنامي في المنطقة الهندسية في المدينة الصناعية بحسياء، تعزيز الاكتفاء الذاتي ورفع القدرة التصديرية وتحقيق التنافسية، ما يرسخ موقعها كإحدى أهم ركائز الصناعات الهندسية الثقيلة والمتوسطة، وبما يلبي احتياجات السوقين المحلية والإقليمية.