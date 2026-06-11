مقطوعات تراثية وكلاسيكية في عرض موسيقي لطلاب معهد السبع بحرات

دمشق-سانا

احتضن المركز الثقافي العربي في حي العدوي بدمشق اليوم الخميس، حفلاً موسيقياً قدّمه طلاب معهد السبع بحرات للموسيقا، شارك فيه أطفال ويافعون من فئات عمرية متعددة، مقدّمين عروضاً فنية تنوّعت بين العزف الفردي والجماعي والغناء الكورالي، في أجواء احتفالية هدفت إلى إبراز المواهب الشابة وتشجيعها على الظهور أمام الجمهور.

وتضمّن الحفل فقرات موسيقية لطلاب صفوف الآلات المختلفة، قدّموا خلالها مقطوعات فردية وجماعية عكست تنوّع مستوياتهم الفنية وتطور مهاراتهم التدريبية، كما شارك كورال المعهد بأداء مجموعة من الموشحات والأغاني التراثية، إلى جانب مقطوعات كلاسيكية مختارة أبرزت قدرات الطلاب في الأداء الجماعي المنسجم.

وأوضح كمال سكيكر، مدير معهد السبع بحرات للموسيقا، في تصريح لمراسل سانا، أن هذه العروض تأتي ضمن برنامج دوري يُقام كل ثلاثة أشهر، بهدف إتاحة الفرصة للطلاب للصعود إلى المسرح وتعزيز ثقتهم بأنفسهم، مشيراً إلى أن وقوف الطالب على المسرح يسهم في بناء شخصيته وتنمية قدرته على التفاعل مع الجمهور وأهله.

وأشار سكيكر إلى أن الحفل تميّز بتنوّع فقراته بين العزف الفردي والجماعي، حيث قدّم الطلاب مقطوعة “سماعي نهاوند” للموسيقار الراحل روحي الخماش، إلى جانب أعمال تراثية من موشحات وأغانٍ لعدد من كبار الملحنين، مثل سيد درويش، إضافة إلى مقطوعات من أعمال فيروز وأغانٍ تراثية قدّمها الكورال بأسلوب جماعي متناغم.

ويأتي الحفل ضمن نشاطات وزارة الثقافة ومديرياتها في دعم الأطفال واليافعين ورعاية المواهب الفنية الشابة، من خلال توفير منصات عرض تُسهم في صقل مهاراتهم وتنمية قدراتهم الإبداعية، وتخفيف رهبة الظهور أمام الجمهور ضمن بيئة ثقافية تشجّع على حضور الفنون في المجتمع.