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دواء فموي جديد يظهر نتائج واعدة في علاج البهاق

0 4 دواء فموي جديد يظهر نتائج واعدة في علاج البهاق
مخطط توضيحي لآليات مناعية خلوية ومسارات إشارات حيوية مستهدفة علاجياً لمرض البهاق وتأثيرها على الخلايا الصباغية-pmc.ncbi.nlm.nih.gov

باريس-سانا

أظهرت نتائج تجربتين سريريتين أن دواءً جديداً يؤخذ عن طريق الفم قد يساعد المصابين بالبهاق على استعادة لون الجلد، من خلال تحسين إعادة التصبغ والحد من ظهور البقع البيضاء.

وذكرت مجلة «Nature Medicine» العلمية، في دراسة نشرتها أول أمس، أن البحث قاده اختصاصي الأمراض الجلدية من مستشفى هنري موندور الجامعي التابع لجامعة باريس-إيست كريتيل، وشمل تجربتين سريريتين شارك فيهما 916 مريضاً بالغاً، واستمرت متابعة نتائج العلاج لمدة عام.

وأظهرت النتائج أن دواء «بوفورستينيب» حقق تحسناً في استعادة لون الجلد لدى عدد من المرضى، مقارنة بالعلاج الوهمي، ولا سيما في المناطق المصابة من الوجه، كما ساعد على الحد من ظهور البقع البيضاء.

ويحدث البهاق نتيجة فقدان الخلايا المسؤولة عن إنتاج صبغة الميلانين، التي تمنح الجلد لونه الطبيعي، ما يؤدي إلى ظهور بقع بيضاء في مناطق مختلفة من الجسم، وقد ينعكس على الحالة النفسية والاجتماعية للمصابين به.

ويُعد البهاق مرضاً جلدياً غير معدٍ، ويمكن أن يصيب مختلف الأعمار، فيما تتفاوت درجة انتشاره واستجابة المصابين للعلاج.

وتسلط نتائج التجربتين الضوء على إمكانات تطوير خيارات علاجية جديدة للبهاق، وتحسين فرص استعادة التصبغ لدى المصابين به، مع الحاجة إلى مواصلة تقييم فعالية الدواء وسلامته.

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