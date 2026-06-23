محافظ السويداء يبحث مع مدير مؤسسة المياه تطوير البنية التحتية المائية ‏في الصورة الصغيرة

السويداء-سانا
بحث محافظ السويداء، مصطفى البكور مع مدير عام مؤسسة المياه وائل الشريطي، ومدير منطقة الصورة الصغيرة طارق عدوان، اليوم الثلاثاء، سبل الإسراع بتنفيذ مشاريع تحسين وتأهيل شبكات المياه في المنطقة، بما يسهم في تجهيز البنية التحتية بشكل يليق بعودة الأهالي إلى قراهم ومنازلهم.
وذكرت محافظة السويداء عبر قناتها على تلغرام، أنه جرى خلال الاجتماع استعراض واقع الخدمات المائية في المنطقة، والوقوف على أبرز التحديات التي تعترض تأمين احتياجات السكان لمعالجتها، بما يضمن استدامة الخدمات على المدى الطويل.
ويأتي هذا اللقاء في إطار خطة المحافظة الشاملة لإعادة الإعمار، وتعزيز جودة الحياة، وتثبيت الأهالي في مناطقهم من خلال توفير مقومات الاستقرار الأساسية، وفي مقدمتها المياه.