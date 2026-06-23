محافظ السويداء يبحث مع مدير مؤسسة المياه تطوير البنية التحتية المائية ‏في الصورة الصغيرة

photo 3 2026 06 23 20 31 30 محافظ السويداء يبحث مع مدير مؤسسة المياه تطوير البنية التحتية المائية ‏في الصورة الصغيرة

السويداء-سانا‏

بحث محافظ السويداء، مصطفى البكور مع مدير عام مؤسسة المياه وائل الشريطي، ومدير منطقة الصورة الصغيرة طارق ‏عدوان، اليوم الثلاثاء، سبل الإسراع بتنفيذ مشاريع تحسين وتأهيل شبكات ‏المياه في المنطقة، بما يسهم في تجهيز البنية التحتية بشكل يليق بعودة ‏الأهالي إلى قراهم ومنازلهم.

وذكرت محافظة السويداء عبر قناتها على تلغرام، أنه جرى خلال الاجتماع ‏استعراض واقع الخدمات المائية في المنطقة، والوقوف على أبرز التحديات ‏التي تعترض تأمين احتياجات السكان لمعالجتها، بما يضمن استدامة ‏الخدمات على المدى الطويل.

ويأتي هذا اللقاء في إطار خطة المحافظة الشاملة لإعادة الإعمار، وتعزيز ‏جودة الحياة، وتثبيت الأهالي في مناطقهم من خلال توفير مقومات الاستقرار ‏الأساسية، وفي مقدمتها المياه.

photo 1 2026 06 23 20 31 30 1 محافظ السويداء يبحث مع مدير مؤسسة المياه تطوير البنية التحتية المائية ‏في الصورة الصغيرة
photo 2 2026 06 23 20 31 30 محافظ السويداء يبحث مع مدير مؤسسة المياه تطوير البنية التحتية المائية ‏في الصورة الصغيرة
photo 4 2026 06 23 20 31 30 محافظ السويداء يبحث مع مدير مؤسسة المياه تطوير البنية التحتية المائية ‏في الصورة الصغيرة
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