قوة للاحتلال الإسرائيلي تتوغل في قرية معرية بريف درعا

photo 2026 05 08 10 51 38 1 1 قوة للاحتلال الإسرائيلي تتوغل في قرية معرية بريف درعا

درعا-سانا

توغلت قوة للاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الثلاثاء، في قرية معرية بمنطقة حوض اليرموك في ريف درعا الغربي.

وأفاد مراسل سانا بأن قوة للاحتلال توغلت بشكل محدود في الجهة الغربية من القرية، وقامت بتفتيش عدد من منازل المدنيين قبل أن تنسحب من المنطقة دون تسجيل أي حالات اعتقال.

وأشار المراسل إلى أن قوات الاحتلال تواصل منذ يوم أمس الإثنين أعمال تجريف وفتح طريق ترابي قديم شمال وادي الرقاد من جهة قرية معرية، مستخدمة آلية هندسية “تركس”، ترافقها دبابة وسيارة من نوع “بيك أب”.

وتواصل إسرائيل انتهاك اتفاق فض الاشتباك لعام ‌‏1974، عبر توغلاتها المتكررة ‏في ‌‏الجنوب السوري، ‏ومداهمة منازل المدنيين ‏واعتقالهم، وتجريف الأراضي، ‏والاعتداءات ‌‏‌‏بالقذائف وغيرها.‏
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وتطالب سوريا باستمرار بخروج الاحتلال الإسرائيلي ‏من أراضيها، مؤكدةً أن جميع ‌‏‌‏الإجراءات التي يتخذها ‏باطلة ولاغية، ولا يترتب ‏عليها أي أثر قانوني وفقاً ‏للقانون ‌‏‌‏الدولي، كما تدعو المجتمع الدولي إلى الاضطلاع ‏بمسؤولياته وإلزام إسرائيل ‏بالانسحاب ‌‏الكامل من ‏الجنوب ‏السوري.‏

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