أجواء غائمة جزئياً مع أمطار متفرقة ورياح نشطة في معظم المناطق السورية

دمشق-سانا

تستمر درجات الحرارة اليوم الجمعة أدنى من معدلاتها السنوية بنحو 1-3 درجات مئوية في عموم سوريا، فيما تكون حول المعدل في المناطق الشرقية والوسطى والساحلية، حيث تنحسر تأثيرات المنخفض الجوي الحالي مع ساعات المساء.

وبينت المديرية العامة للأرصاد الجوية، أن الطقس يكون خلال النهار غائماً جزئياً بشكل عام، مع بقاء فرصة لهطولات مطرية في المناطق الساحلية والجنوبية والجزيرة وأجزاء من المنطقة الشمالية والوسطى.

وخلال الليل يكون الجو بارداً بشكلٍ عام، وخاصة على المرتفعات الجبلية، ويحذر من تشكل الضباب في أجزاء من الجزيرة والقلمون.

وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية، نشطة السرعة مع هبات شديدة تتجاوز سرعتها 85 كم/سا على أجزاء من أغلب المناطق، وخاصة الساحلية والجنوبية والوسطى والبادية والشمالية والشرقية، والبحر متوسط إلى عالي ارتفاع الموج.

وحسب الأرصاد تبقى البلاد تحت تأثير حالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي حتى يوم غد السبت، لكنها تتأثر بمنخفض جوي جديد اعتباراً من صباح الأحد ويستمر حتى مساء الإثنين.

درجات الحرارة العظمى والصغرى في المحافظات السورية..