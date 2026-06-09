وزارة الأوقاف: إجراءات شاملة لإعادة تنظيم وإدارة الأملاك الوقفية وحمايتها

دمشق-سانا‏

أكد معاون وزير الأوقاف لشؤون الوقف سامر بيرقدار أن الوزارة نفذت خلال الفترة ‏السابقة سلسلة من الإجراءات لإعادة تنظيم وإدارة الأملاك الوقفية وحمايتها.

‏وأوضح بيرقدار في تصريح لسانا، اليوم الثلاثاء، أن الإجراءات شملت حصر الأملاك ‏الوقفية وتوثيقها، ومراجعة العقود القائمة، واستعادة العقارات المتعدى عليها، إلى جانب ‏تطوير آليات الاستثمار الوقفي وتأهيل الكوادر البشرية العاملة في القطاع.

حصر شامل للأملاك الوقفية

وأشار إلى أن هذه الإجراءات جاءت في إطار خطة لإعادة ضبط ملف الأوقاف بعدما ‏تعرض له إبان عهد النظام البائد من تعديات وإهمال وتراجع في مستوى الإدارة والتنظيم، ‏مبيناً أنه تم إجراء حصر شامل للأملاك الوقفية وتوثيق بياناتها، وإنشاء قاعدة معلومات ‏دقيقة تشكل مرجعاً إدارياً متطوراً للقطاع.

تحديث الأنظمة التقنية

ولفت إلى أن الوزارة عملت على تعزيز الحوكمة والحماية القانونية للأوقاف من خلال ‏مراجعة العقود القائمة وتصويب المخالف منها، وفسخ ما يتعارض مع شروط الواقفين، ‏إضافة إلى استعادة العقارات الوقفية المتعدى عليها وإعادتها إلى الاستثمار وفق الغايات ‏المخصصة لها، وتنفيذ جولات ميدانية دورية لمعالجة التحديات بشكل مباشر.

ولفت بيرقدار إلى أن جهود التطوير شملت تفعيل استثمار الأوقاف عبر مزادات علنية ‏ضمن أطر قانونية شفافة، وتطوير إستراتيجيات الاستثمار الوقفي بما يضمن كفاءة ‏استخدام الموارد واستدامتها، فضلاً عن تدريب وتأهيل العاملين وتحديث الأنظمة التقنية ‏الخاصة بالمتابعة والإدارة.

وبيّن أن ما تحقق خلال الفترة السابقة يمثل خطوة أولى ضمن مسار طويل يهدف إلى ‏إعادة الاعتبار للوقف باعتباره أمانة ومسؤولية مجتمعية، مؤكداً استمرار العمل على ‏حماية هذا القطاع وتنميته وتفعيل دوره في خدمة المجتمع وتحقيق المقاصد التي أوقف ‏من أجلها الواقفون أملاكهم. وتعمل وزارة الأوقاف السورية منذ التحرير على تنفيذ خطة إصلاح شاملة، شملت إعادة ‏إعمار المساجد المتضررة، والعمل على استعادة الممتلكات الوقفية التي طالتها تعديات ‏واسعة خلال فترة النظام البائد.