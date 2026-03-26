مجموعات خارجة عن القانون تختطف 3 مدنيين في السويداء بسبب دعواتهم لوحدة سوريا

السويداء-سانا

أقدمت مجموعات خارجة عن القانون في محافظة السويداء اليوم الخميس، على اختطاف ثلاثة مدنيين، حسبما أفاد مصدر أمني لـ”سانا”.

وذكر المصدر أن عملية الاختطاف جاءت بعد مشاركة المدنيين الثلاثة في فعالية لإحياء ذكرى وفاة سلطان باشا الأطرش، ودعوتهم لوحدة سوريا ورفضهم دعوات التقسيم.

وأوضح المصدر الأمني أن المختطفين هم: سعيد الغضبان وعدنان أبو عاصي ونضال بو صبح.

وشهدت محافظة السويداء خلال الفترة الماضية عدة عمليات اختطاف نفذتها مجموعات خارجة عن القانون، وتعمل قيادة الأمن الداخلي ووزارة الداخلية بشكل مستمر على متابعة هذه العصابات ورصد تحركاتها، بهدف حماية المواطنين وتحرير المختطفين وإعادتهم إلى ذويهم.

وكانت قيادة الأمن الداخلي نفّذت في الرابع والعشرين من شهر كانون الثاني الماضي عملية أمنية داخل مدينة السويداء، أسفرت عن تحرير ثلاثة مواطنين كانوا محتجزين لدى مجموعات خارجة عن القانون، في خطوة تعكس التزام الأجهزة الأمنية بواجباتها الوطنية في حماية السكان وتعزيز الاستقرار في المحافظة.