تحسن ملحوظ في مستوى التخزين المائي لسد الرستن

حماة-سانا

سجل سد الرستن على نهر العاصي، بين محافظتي حمص وحماة، تحسناً ملحوظاً في مستوى التخزين المائي، بالتزامن مع الموسم المطري الجيد الذي شهدته المنطقة هذا العام، ما يعكس مؤشرات إيجابية على صعيد الموارد المائية في المنطقة الوسطى.

وأوضح مدير مديرية الموارد المائية في حماة، طراد النهار في تصريح لـ سانا اليوم الخميس، أن نسبة التخزين في سد الرستن، بلغت نحو 41 بالمئة من سعته التخزينية، مقارنة بـ 24 بالمئة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، مبيناً أن المديرية تنفذ مراقبة يومية للسد تشمل قياس المناسيب وإجراء الفحوص الفنية اللازمة.

وبيّن النهار، أن الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة أسهمت برفع معدلات التخزين في مختلف السدود إلى نحو 30 بالمئة من إجمالي سعتها البالغة 408 ملايين متر مكعب، بعد أن كانت بحدود 17 بالمئة في العام الماضي.

ويُعد سد الرستن من السدود الرئيسية على نهر العاصي، ويؤدي دوراً مهماً في دعم مياه الري، في حين يشير تحسن نسب التخزين إلى بداية تعافي الموارد المائية بعد سنوات من تراجع الهطولات المطرية.

