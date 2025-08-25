استعدادات مكثفة للجناح السوري في معرض دمشق الدولي بمشاركة 15 وزارة و40 شركة خاصة

ريف دمشق-سانا

يكثّف الجناح السوري استعداداته للمشاركة في الدورة الـ62 من معرض دمشق الدولي، حيث يشكّل هذا الحدث فرصة مهمة لعرض أبرز إنجازات الشركات الوطنية في القطاعين العام والخاص، واستقطاب الزوار وتشجيع المستثمرين على الدخول إلى السوق السورية في ظل حالة الانفتاح الاقتصادي وبدايات التعافي التي تشهدها البلاد.

فعاليات متنوعة والدخول مجاني للزوار

معاون مدير المؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية، ومدير الجناح السوري محمد السقا، أوضح في تصريح لمراسل سانا أن المساحة المخصصة للجناح الوطني تبلغ نحو 8 آلاف متر مربع، منها 4500 متر مربع مشغولة بالفعاليات.

وأشار إلى أن 15 وزارة ستشارك في الجناح، إضافة إلى المؤسسات والنقابات والاتحادات التابعة لها، إلى جانب أكثر من 40 شركة خاصة أكدت حضورها رسمياً، موضحاً أن كل وزارة أعدّت خططها الخاصة واتخذت الإجراءات اللازمة لتقديم خدماتها وعرض نماذج مميزة تعكس أنشطتها.

ولفت السقا إلى أن المشاركين في معرض دمشق الدولي ولا سيما بالجناح السوري أعطوا أهمية خاصة للديكور واعتمدوا تصاميم تبرز هوياتهم البصرية، مبيناً أن المعرض سيضم مهرجانات وفعاليات متنوعة وأن الدخول إليه سيكون مجانياً.

خدمات متكاملة

بدوره، أشار المشرف على الجناح السوري ظافر سليمان، إلى أن الجناح يتألف من أربع كتل أرضية وأربع كتل فيها الطابق الأول، تتوزع فيها الوزارات والجهات المشاركة.

وبين سليمان أن أعمال التجهيز تسير بوتيرة متسارعة، حيث جرى استكمال المستلزمات الأساسية من إنارة وأجنحة عرض (ستاندات)، إضافة إلى تأمين مركز صحفي، وتواجد كوادر الهلال الأحمر العربي السوري والدفاع المدني والفرق الخدمية لضمان سير الفعالية بأعلى مستويات التنظيم.

تصاميم عصرية

أوضح المدير العام لشركة “أوت لاين غروب” الهندسية، المهندس محمد عامر صيداوي، إلى أنه تم اعتماد تصاميم عصرية تعكس الهوية البصرية الجديدة لسوريا، ما سيزيد من جاذبية الجناح وقدرته على استقطاب الزوار.