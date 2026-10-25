موسم الزيتون في حمص.. محصول وفير وتكاليف إنتاج مرتفعة

حمص-سانا‏

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تقدّر مديرية الزراعة في حمص إنتاج المحافظة من الزيتون خلال الموسم الحالي ‌‏بنحو 85 ألف طن، في وقت يواجه فيه المزارعون ارتفاعاً في تكاليف القطاف ‏والعمالة والمحروقات، بانتظار تحديد سعر تنكة زيت الزيتون لتقدير العائد المتوقع من ‏الموسم.‏

وأوضحت رئيسة شعبة الزيتون في مديرية الزراعة بحمص المهندسة منيرة العلي، ‌‏في تصريح لـ سانا اليوم الأحد، أن التقديرات الأولية تشير إلى زيادة ملحوظة في ‏إنتاج ‏الموسم الحالي مقارنة بالموسم الماضي، وعزت ذلك إلى تحسن الهطولات ‏المطرية ‏خلال العام الجاري.‏



وبينت العلي أن المساحة المزروعة بالزيتون تبلغ نحو 96 ألف هكتار، تضم 16 ‌‏مليون شجرة، منها 14 مليون شجرة مثمرة، لافتة إلى انتشار زراعة الزيتون في ‌‏معظم مناطق المحافظة، ومن أبرز أصنافه القيسي والصوراني والخضيري.‏

تكاليف وجودة

وأشارت العلي إلى أن مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك حددت أجور عصر ‌‏كيلو الزيتون بـ5 ليرات سورية، بينما لم يُحدد بعد سعر تنكة زيت الزيتون للموسم ‌‏الحالي، لافتة إلى أن ارتفاع أسعار المحروقات وأجور اليد العاملة يشكلان أبرز ‌‏التحديات أمام المزارعين خلال القطاف والإنتاج.‏

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ولفتت العلي إلى أهمية نقل الثمار إلى المعاصر خلال مدة لا تتجاوز 48 ساعة، ‏ووضعها ‏في صناديق بلاستيكية جيدة التهوية، للحد من تراجع جودة الثمار والزيت.‏

من جهته، أكد المزارع أحمد مهدي الزين، الذي يملك 20 دونماً مزروعة ‏بالزيتون، ‏أن الموسم الحالي شهد إنتاجاً جيداً بعد فلاحة الأرض والتسميد والعناية ‏بالأشجار منذ ‏الشتاء، إلا أن ارتفاع تكاليف الإنتاج مقابل انخفاض أسعار الزيت ‏مقارنة بالسنوات ‏الماضية يحدّ من العائد الاقتصادي، رغم وفرة المحصول وكمية ‏الزيت المنتجة.‏



وأشار الزين إلى أن أجور العمالة وتكاليف خدمة الأرض والقطاف والمصاريف ‌‏الأخرى، تزيد الأعباء على المزارعين، ما يجعل تحقيق التوازن بين تكاليف الإنتاج ‌‏والعائد من أبرز التحديات.‏

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وتعد زراعة الزيتون من الزراعات المهمة في محافظة حمص، إذ تشكل مصدر ‏رزق ‏لشريحة واسعة من المزارعين، وتسهم في دعم الإنتاج الزراعي المحلي.‏