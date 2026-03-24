نشاط ترفيهي لكبار السن في طرطوس بمناسبة عيد الأم

طرطوس-سانا

نظّمت جمعية “كونوا معنا” لكبار السن في مدينة طرطوس، بالتعاون مع فريق “نهر الخوابي” التطوعي، اليوم الثلاثاء، في مقر الجمعية، نشاطاً ترفيهياً بمناسبة عيد الأم، تضمن فقرات فنية ومسابقات، وتوزيع هدايا للمسنين.

وأوضحت رئيسة الجمعية نسرين دياب، في تصريح لمراسل سانا، أن تنظيم هذه الفعالية جاء بمناسبة عيد الأم، ولرد جزء من الجميل للأمهات، وشارك فيها 30 مسناً ومسنة.

بدوره، لفت قائد فريق نهر الخوابي التطوعي كريم خضر في تصريح مماثل، إلى أهمية هذه النشاطات في دعم كبار السن، وتقديم ما يلزم لهم لرسم البسمة على وجوههم.

وجرى خلال الفعالية تكريم المهندسة رباب ميرزا، تقديراً لإنجازاتها في المجال الرياضي، حيث تواصل تدريب لاعبي نادي الشرطة الرياضي لكرة الطاولة في طرطوس، وهي بطلة سوريا في كرة الطاولة عام 1973.

يذكر أن جمعية “كونوا معنا “لدعم كبار السن أشهرت عام 2023، وتهدف إلى تقديم خدمات مخصصة لكبار السن في محافظة طرطوس، وفق أنشطة وبرامج ترفيهية وصحية تقدم الرعاية لكبار السن بشكل متكامل.