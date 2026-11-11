المحكمة الدستورية العليا تبحث التعاون الفني والأكاديمي مع الاتحاد الأوروبي‏

دمشق-سانا
بحث رئيس المحكمة الدستورية العليا عصام الخليف، مع سفير الاتحاد الأوروبي لدى سوريا ميخائيل أونماخت، والمستشار السياسي في البعثة بيات بلوندي، بحضور أعضاء المحكمة، آفاق التعاون الفني والأكاديمي المشترك، وتبادل الخبرات القضائية والدستورية.
وذكر المكتب الإعلامي في المحكمة لـ سانا اليوم الأربعاء، أنّ اللقاء، الذي جرى في مبنى المحكمة بدمشق، أكد أهمية تبادل الخبرات القضائية والدستورية المقارنة مع المحاكم والمجالس الدستورية في دول الاتحاد الأوروبي.
أولويات المحكمة ومجالات التعاون
واستعرض الخليف الرؤية الاستراتيجية للمحكمة وأولوياتها في المرحلة الراهنة، وفي مقدمتها ترسيخ مبدأ سمو الدستور وسيادة القانون، وتفعيل دورها الرقابي لضمان توافق التشريعات مع الوثيقة الدستورية.
وأشار إلى أهمية التكامل المؤسسي بين السلطات لضمان سلامة التشريعات وتجنب العيوب الدستورية قبل صدور القوانين، إلى جانب خطط المحكمة للتحديث المؤسسي والتحول الرقمي، ونشر الثقافة الدستورية والقانونية وتعزيز الوعي المجتمعي.
كما تناول اللقاء سبل التعاون في مجال بناء القدرات والتدريب التخصصي للكوادر القانونية، وتقديم الدعم الفني لتطوير أنظمة الأرشفة الإلكترونية والتحول الرقمي، فضلاً عن المشاركة في المؤتمرات والملتقيات الدستورية الدولية، ضمن إطار يحترم الخصوصية الدستورية الوطنية واستقلال القضاء.
ويأتي هذا اللقاء في إطار مواصلة المحكمة الدستورية العليا تعاونها مع المؤسسات المحلية والدولية، بما يعزز تبادل الخبرات القضائية والدستورية المقارنة، ويدعم بناء القدرات والتدريب التخصصي للكوادر القانونية، إلى جانب نشر الثقافة الدستورية والقانونية ورفع الوعي المجتمعي.