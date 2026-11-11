المحكمة الدستورية العليا تبحث التعاون الفني والأكاديمي مع الاتحاد الأوروبي‏

دمشق-سانا‏

بحث رئيس المحكمة الدستورية العليا عصام الخليف، مع سفير الاتحاد الأوروبي لدى سوريا ميخائيل أونماخت، ‏والمستشار السياسي في البعثة بيات بلوندي، بحضور أعضاء المحكمة، آفاق التعاون الفني والأكاديمي المشترك، وتبادل ‏الخبرات القضائية والدستورية.‏

وذكر المكتب الإعلامي في المحكمة لـ سانا اليوم الأربعاء، أنّ اللقاء، الذي جرى في مبنى المحكمة بدمشق، أكد أهمية ‏تبادل الخبرات القضائية والدستورية المقارنة مع المحاكم والمجالس الدستورية في دول الاتحاد الأوروبي.‏

أولويات المحكمة ومجالات التعاون

واستعرض الخليف الرؤية الاستراتيجية للمحكمة وأولوياتها في المرحلة الراهنة، وفي مقدمتها ترسيخ مبدأ سمو الدستور ‏وسيادة القانون، وتفعيل دورها الرقابي لضمان توافق التشريعات مع الوثيقة الدستورية.‏

وأشار إلى أهمية التكامل المؤسسي بين السلطات لضمان سلامة التشريعات وتجنب العيوب الدستورية قبل صدور ‏القوانين، إلى جانب خطط المحكمة للتحديث المؤسسي والتحول الرقمي، ونشر الثقافة الدستورية والقانونية وتعزيز ‏الوعي المجتمعي.‏

كما تناول اللقاء سبل التعاون في مجال بناء القدرات والتدريب التخصصي للكوادر القانونية، وتقديم الدعم الفني لتطوير ‏أنظمة الأرشفة الإلكترونية والتحول الرقمي، فضلاً عن المشاركة في المؤتمرات والملتقيات الدستورية الدولية، ضمن ‏إطار يحترم الخصوصية الدستورية الوطنية واستقلال القضاء.‏

ويأتي هذا اللقاء في إطار مواصلة المحكمة الدستورية العليا تعاونها مع المؤسسات المحلية والدولية، بما يعزز تبادل ‏الخبرات القضائية والدستورية المقارنة، ويدعم بناء القدرات والتدريب التخصصي للكوادر القانونية، إلى جانب نشر ‏الثقافة الدستورية والقانونية ورفع الوعي المجتمعي.‏