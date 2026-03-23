قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي

درعا-سانا

توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الإثنين، في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي، ونفذت انتشاراً محدوداً في عدد من النقاط داخل وادي الرقاد قبل أن تنسحب بشكل كامل بعد فترة قصيرة.

وذكر مراسل سانا في درعا، أن قوة للاحتلال الإسرائيلي مؤلفة من ست آليات عسكرية توغلت في وادي الرقاد على أطراف قرية جملة، حيث دخلت آليتان إلى موقع سرية الوادي المهجورة، في حين نصبت آليتان أخريان حاجزاً مؤقتاً على الطريق المؤدي إلى الوادي أسفل الموقع.

وأشار المراسل، إلى أن قوات الاحتلال أوقفت أحد المارة لبعض الوقت قبل أن يسمحوا له بمتابعة طريقه، بالتزامن مع تمركز آليتين إضافيتين على أحد الجسور القريبة قبل أن تنسحب بشكل تدريجي من المنطقة باتجاه الجولان السوري المحتل.

وفي وقت سابق اليوم توغّلت قوة للاحتلال الإسرائيلي مؤلفة من 30 جندياً في محيط منطقة سد رويحينة بريف محافظة القنيطرة الشمالي.

وتواصل إسرائيل اعتداءاتها وخرقها اتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974، عبر التوغّل في الجنوب السوري والاعتداء على المواطنين من خلال المداهمات والاعتقالات، وتجريف الأراضي.

وتطالب سوريا باستمرار بخروج قوات الاحتلال الإسرائيلي من أراضيها، مؤكدةً أن جميع الإجراءات التي تتخذها في الجنوب السوري باطلة ولاغية، ولا ترتّب أي أثر قانوني وفقاً للقانون الدولي.