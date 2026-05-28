لجنة طوارئ في الرقة تتابع واقع ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات وتكثف جهودها الميدانية

الرقة-سانا
أعلنت لجنة الطوارئ في مديرية الموارد المائية في محافظة الرقة اليوم الخميس، أنها تتابع واقع ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات، وتكثف جهودها الميدانية للتعامل مع أي طارئ محتمل، ضمن خطة عمل مستمرة على مدار الساعة.
وأشارت اللجنة في بيان لها اليوم الخميس، إلى أنها تعمل ضمن الإمكانيات المتوافرة وبكامل طاقتها، مع توزيع الآليات في عدد من المواقع حسب الحاجة والحالة الميدانية، بهدف ضمان سرعة الاستجابة وتنفيذ التدخلات الفنية اللازمة، ومتابعة الواقع الميداني بشكل مباشر والتنسيق بين الفرق العاملة في مختلف القطاعات.
وأكدت اللجنة استمرار أعمال المتابعة الميدانية واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من أي تأثيرات محتملة، متمنيةً السلامة للجميع.
ويترأس اللجنة، مدير الموارد المائية في الرقة المهندس أحمد واصل العجاجي، وبإشراف معاون المدير للشؤون الفنية المهندس عمار العيسى.
وفيما يلي أرقام التواصل الخاصة بورشة الطوارئ في مديرية الموارد المائية في الرقة للاستجابة لأي طارئ:
المهندس أحمد واصل العجاجي: 0982249175
المهندس عمار العيسى: 0933440367
المهندس إبراهيم العيسى: 0933115524
المهندس عبد الرحمن العبد: 0938286565
المهندس محمد العتر (باكر طويل): 0984959916
علاء الصويري (باكر طويل): 0996093910
علي عمر العلي (باكر طويل): 0994829849
أحمد عثمان (باكر قصير): 0991938798
عمر العبيد (لودر): 0937238603
أحمد عموري (لودر): 0998241726
علي الكناص (تركس): 0992191425
ثائر الجرجب (تركس): 0996690403
محمد الحسين (قلاب): 0948383305
محمد العيسى (قلاب): 0983563846
خلف العلي (رافعة كاتو): 0981970390
محمد العلي (رافعة المان): 0939064035
عبدالله الحمود (خدمة): 0997853960
وتشهد محافظة الرقة ارتفاعاً ملحوظاً في منسوب مياه نهر الفرات، بالتزامن مع زيادة كميات التصريف المائي، وفتح بوابات المفيض في عدد من السدود، ما دفع الجهات المعنية إلى رفع جاهزية فرقها الفنية والخدمية، واتخاذ إجراءات احترازية لحماية المنشآت الحيوية والمناطق القريبة من مجرى النهر.