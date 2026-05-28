لجنة طوارئ في الرقة تتابع واقع ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات وتكثف جهودها الميدانية

الرقة-سانا

أعلنت لجنة الطوارئ في مديرية الموارد المائية في محافظة الرقة اليوم الخميس، أنها تتابع واقع ارتفاع منسوب مياه نهر ‏الفرات، وتكثف جهودها الميدانية للتعامل مع أي طارئ محتمل، ضمن خطة عمل مستمرة على مدار الساعة‎.‎

وأشارت اللجنة في بيان لها اليوم الخميس، إلى أنها تعمل ضمن الإمكانيات المتوافرة وبكامل طاقتها، مع توزيع الآليات في ‏عدد من المواقع حسب الحاجة والحالة الميدانية، بهدف ضمان سرعة الاستجابة وتنفيذ التدخلات الفنية اللازمة، ومتابعة ‏الواقع الميداني بشكل مباشر والتنسيق بين الفرق العاملة في مختلف القطاعات‎.‎

وأكدت اللجنة استمرار أعمال المتابعة الميدانية واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من أي تأثيرات محتملة، متمنيةً السلامة ‏للجميع‎.‎

ويترأس اللجنة، مدير الموارد المائية في الرقة المهندس أحمد واصل العجاجي، وبإشراف معاون المدير للشؤون الفنية ‏المهندس عمار العيسى‎.‎

وفيما يلي أرقام التواصل الخاصة بورشة الطوارئ في مديرية الموارد المائية في الرقة للاستجابة لأي طارئ‎:‎
المهندس أحمد واصل العجاجي: 0982249175‏
المهندس عمار العيسى: 0933440367‏
المهندس إبراهيم العيسى: 0933115524‏
المهندس عبد الرحمن العبد: 0938286565‏
المهندس محمد العتر (باكر طويل): 0984959916‏
علاء الصويري (باكر طويل): 0996093910‏
علي عمر العلي (باكر طويل): 0994829849‏
أحمد عثمان (باكر قصير): 0991938798‏
‎ ‎عمر العبيد (لودر): 0937238603‏
أحمد عموري (لودر): 0998241726‏
علي الكناص (تركس): 0992191425‏
ثائر الجرجب (تركس): 0996690403‏
محمد الحسين (قلاب): 0948383305‏
محمد العيسى (قلاب): 0983563846‏
خلف العلي (رافعة كاتو): 0981970390‏
محمد العلي (رافعة المان): 0939064035‏
عبدالله الحمود (خدمة): 0997853960‏

وتشهد محافظة الرقة ارتفاعاً ملحوظاً في منسوب مياه نهر الفرات، بالتزامن مع زيادة كميات التصريف المائي، وفتح بوابات ‏المفيض في عدد من السدود، ما دفع الجهات المعنية إلى رفع جاهزية فرقها الفنية والخدمية، واتخاذ إجراءات احترازية ‏لحماية المنشآت الحيوية والمناطق القريبة من مجرى النهر‎.‎

