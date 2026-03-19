محافظة ريف دمشق تصادر جبالات ومضخات بيتون لا تحمل إذن صب

ريف دمشق-سانا

صادرت محافظة ريف دمشق بالتعاون مع قيادة الشرطة في المحافظة، جبالات ومضخات بيتون لا تحمل إذن صب، وذلك في إطار الحد من مخالفات البناء.

وأشارت المحافظة عبر قناتها على التلغرام إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار الجهود المستمرة لضبط التجاوزات العمرانية ضمن خطة شاملة لتعزيز السلامة العامة، وضمان الالتزام بالقوانين، والأنظمة النافذة.

وشددت المحافظة على استمرار الحملات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، وما تسببه من تحديات عمرانية وخدمية تؤثر سلباً على البنية التحتية، والسلامة العامة.