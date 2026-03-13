محافظة دمشق: إخلاء ثلاثة خطوط نقل من السرافيس وباصات الديزل تمهيداً لتشغيل باصات كهربائية

دمشق-سانا

أعلنت محافظة دمشق أن خطوط النقل العام (مهاجرين صناعة) و(سومرية كراجات) و(باب توما جسر الحرية) والتي ستعمل عليها باصات كهربائية في الفترة القادمة، سيتم إخلاؤها من السرافيس وباصات الديزل، وذلك بهدف تنظيم حركة النقل ومنع التداخل بين وسائط النقل المختلفة على المسار نفسه.

وأوضحت المحافظة عبر قناتها على تلغرام، اليوم الجمعة، أن هذا الإجراء يأتي ضمن خطة تطوير منظومة النقل داخل المدينة، وتوفير خدمة نقل أكثر راحة وتنظيماً للمواطنين، إضافة إلى دعم وسائط النقل الصديقة للبيئة والحد من التلوث.

وأشارت المحافظة إلى أن الجهات المعنية ستعمل على إعادة تنظيم الخطوط بما يضمن انسيابية الحركة وتحقيق أفضل مستوى من الخدمة للركاب.

وكانت الشركة العامة للنقل الداخلي في دمشق أعلنت في الرابع من شهر آذار الحالي عن إجراء مزايدة بالظرف المختوم لتخديم عدد من الخطوط بباصات تعمل على الكهرباء عددها 150 باصاً موزعة على خط (مهاجرين صناعة) بـ 70 باصاً، و(السومرية كراجات) بـ 50 باصاً، و(باب توما جسر الحرية) بـ 30 باصاً وذلك وفق أحكام نظام العقود الموحد، ولمدة استثمار تبلغ 10 سنوات، حيث أكدت المحافظة أنها لن تتقاضى أي عوائد استثمار من العارض الفائز وذلك لتقديم خدمات بجودة أفضل وتخفيض في قيمة التعرفة.