مرفأ بانياس النفطي يستقبل 8 ناقلات محملة بالنفط الخام والمشتقات النفطية

طرطوس-سانا

أعلنت الشركة السورية للبترول استقبال عدد من الناقلات النفطية في مصب بانياس النفطي، حيث باشرت فرق الربط المتخصصة عمليات ربط وتفريغ عدد من النواقل، فيما تستعد فرقها لبدء عمليات التفريغ لعدد آخر من الناقلات النفطية، وذلك ضمن الجهود الحثيثة لتأمين المشتقات النفطية وضخها في الأسواق.

وأوضحت الشركة في تصريح لـ سانا اليوم الأربعاء، أن عمليات الربط والتفريغ شملت حتى الآن ناقلة النفط الخام GRINCH بحمولة 99698 طنّاً مترياً، وناقلة البنزين JAN بحمولة 29583.085 طنّاً مترياً، وناقلة المازوت APATE بحمولة 60979.787 طنّاً مترياً، وناقلة الغاز GAS ZUMA بحمولة 2040.416 طنّاً مترياً.

وأشارت الشركة إلى استقبال عدد آخر من الناقلات النفطية استعداداً لبدء عمليات التفريغ، وهي ناقلة النفط KLEVER بحمولة 135423.422 طنّاً مترياً، وناقلة الغاز MILANO بحمولة 2705.043 طنّاً مترياً، وناقلة الغاز PREMIER بحمولة 2324.523 طنّاً مترياً، وناقلة الغاز GAZ DYNAMIC بحمولة 3702.848 طنّاً مترياً.

يُذكر أن ميناء بانياس النفطي يستقبل على دفعات ناقلات المشتقات النفطية، بهدف استمرارية تدفق المشتقات النفطية ومادة الغاز داخل الأسواق، لتخفيف الازدحام والحفاظ على تواجدها بشكل دائم.