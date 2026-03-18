مرفأ بانياس النفطي يستقبل 8 ناقلات محملة بالنفط الخام والمشتقات النفطية

IMG 4174 مرفأ بانياس النفطي يستقبل 8 ناقلات محملة بالنفط الخام والمشتقات النفطية
default

طرطوس-سانا

أعلنت الشركة السورية للبترول استقبال عدد من الناقلات النفطية في مصب بانياس النفطي، حيث باشرت فرق الربط المتخصصة عمليات ربط وتفريغ عدد من النواقل، فيما تستعد فرقها لبدء عمليات التفريغ لعدد آخر من الناقلات النفطية، وذلك ضمن الجهود الحثيثة لتأمين المشتقات النفطية وضخها في الأسواق.

IMG 4176 مرفأ بانياس النفطي يستقبل 8 ناقلات محملة بالنفط الخام والمشتقات النفطية

وأوضحت الشركة في تصريح لـ سانا اليوم الأربعاء، أن عمليات الربط والتفريغ شملت حتى الآن ناقلة النفط الخام GRINCH بحمولة 99698 طنّاً مترياً، وناقلة البنزين JAN بحمولة 29583.085 طنّاً مترياً، وناقلة المازوت APATE بحمولة 60979.787 طنّاً مترياً، وناقلة الغاز GAS ZUMA بحمولة 2040.416 طنّاً مترياً.

وأشارت الشركة إلى استقبال عدد آخر من الناقلات النفطية استعداداً لبدء عمليات التفريغ، وهي ناقلة النفط KLEVER بحمولة 135423.422 طنّاً مترياً، وناقلة الغاز MILANO بحمولة 2705.043 طنّاً مترياً، وناقلة الغاز PREMIER بحمولة 2324.523 طنّاً مترياً، وناقلة الغاز GAZ DYNAMIC بحمولة 3702.848 طنّاً مترياً.

يُذكر أن ميناء بانياس النفطي يستقبل على دفعات ناقلات المشتقات النفطية، بهدف استمرارية تدفق المشتقات النفطية ومادة الغاز داخل الأسواق، لتخفيف الازدحام والحفاظ على تواجدها بشكل دائم.

IMG 4173 مرفأ بانياس النفطي يستقبل 8 ناقلات محملة بالنفط الخام والمشتقات النفطية
default
IMG 4175 مرفأ بانياس النفطي يستقبل 8 ناقلات محملة بالنفط الخام والمشتقات النفطية
default
القاضي الشرعي الأول بدمشق ينفي إلغاء وصاية الأم ويؤكد استمرار العمل بأحكام الوصاية الشرعية
وزير النقل يبحث مع القائم بأعمال السفارة القطرية سبل إعادة إحياء عدد من المشاريع المتعثرة
وزير السياحة يفتتح فندق “الدالية القديمة” في دمشق بسوية خمس نجوم
الدفاع المدني السوري يجدد مطالبته بالإفراج الفوري عن حمزة العمارين
مديرية الشؤون السياسية بحماة تنظم ورشة عمل لتبادل الآراء حول فعاليات ذكرى التحرير
