سوريا تشارك في النسخة السادسة من “مؤتمر ومعرض الحج والعمرة” بجدة

جدّة-سانا
شارك وفد سوري برئاسة وزير الأوقاف محمد أبو الخير شكري، في أعمال النسخة السادسة من مؤتمر ومعرض الحج والعمرة، المنعقد في مدينة جدة السعودية، وذلك تلبيةً لدعوة من وزير الحج والعمرة السعودي توفيق بن فوزان الربيعة.
وجاء في منشور لإدارة الحج والعمرة السورية على صفحتها في تطبيق تلغرام اليوم الإثنين أنّ شكري ألقى كلمة سوريا خلال أعمال المؤتمر، الذي يُعدّ منصةً دوليةً لتبادل الخبرات واستعراض أحدث التطورات والمبادرات الهادفة إلى الارتقاء بمنظومة خدمات الحج والعمرة وتحسين تجربة ضيوف الرحمن.
وانطلقت أمس الأحد في مدينة جدة، أعمال النسخة السادسة من مؤتمر ومعرض الحج والعمرة، برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وبتنظيم من وزارة الحج والعمرة بالتعاون مع برنامج خدمة ضيوف الرحمن، على أن تستمر فعالياته أربعة أيام، بمشاركة أكثر من 520 جهة من داخل المملكة وخارجها، وبتمثيل يتجاوز 150 دولة.