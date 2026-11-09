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سوريا تشارك في النسخة السادسة من “مؤتمر ومعرض الحج والعمرة” بجدة

photo 2026 11 09 11 04 06 سوريا تشارك في النسخة السادسة من "مؤتمر ومعرض الحج والعمرة" بجدة
محمد أبو الخير شكري وزير الأوقاف السوري يترأس وفد سوريا في أعمال النسخة ‏السادسة من مؤتمر ومعرض الحج والعمرة المنعقد في مدينة جدة السعودية-جدة 9-11-2026-سانا

جدّة-سانا‏

شارك وفد سوري برئاسة وزير الأوقاف محمد أبو الخير شكري، في أعمال النسخة ‏السادسة من مؤتمر ومعرض الحج والعمرة، المنعقد في مدينة جدة السعودية، وذلك ‏تلبيةً لدعوة من وزير الحج والعمرة السعودي توفيق بن فوزان الربيعة.‏

وجاء في منشور لإدارة الحج والعمرة السورية على صفحتها في تطبيق تلغرام اليوم ‏الإثنين أنّ شكري ألقى كلمة سوريا خلال أعمال المؤتمر، الذي يُعدّ منصةً دوليةً ‏لتبادل الخبرات واستعراض أحدث التطورات والمبادرات الهادفة إلى الارتقاء ‏بمنظومة خدمات الحج والعمرة وتحسين تجربة ضيوف الرحمن.‏

وانطلقت أمس الأحد في مدينة جدة، أعمال النسخة السادسة من مؤتمر ومعرض الحج ‏والعمرة، برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وبتنظيم من ‏وزارة الحج والعمرة بالتعاون مع برنامج خدمة ضيوف الرحمن، على أن تستمر ‏فعالياته أربعة أيام، بمشاركة أكثر من 520 جهة من داخل المملكة وخارجها، وبتمثيل ‏يتجاوز 150 دولة.‏

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