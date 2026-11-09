سوريا تشارك في النسخة السادسة من “مؤتمر ومعرض الحج والعمرة” بجدة

جدّة-سانا‏

شارك وفد سوري برئاسة وزير الأوقاف محمد أبو الخير شكري، في أعمال النسخة ‏السادسة من مؤتمر ومعرض الحج والعمرة، المنعقد في مدينة جدة السعودية، وذلك ‏تلبيةً لدعوة من وزير الحج والعمرة السعودي توفيق بن فوزان الربيعة.‏

وجاء في منشور لإدارة الحج والعمرة السورية على صفحتها في تطبيق تلغرام اليوم ‏الإثنين أنّ شكري ألقى كلمة سوريا خلال أعمال المؤتمر، الذي يُعدّ منصةً دوليةً ‏لتبادل الخبرات واستعراض أحدث التطورات والمبادرات الهادفة إلى الارتقاء ‏بمنظومة خدمات الحج والعمرة وتحسين تجربة ضيوف الرحمن.‏

وانطلقت أمس الأحد في مدينة جدة، أعمال النسخة السادسة من مؤتمر ومعرض الحج ‏والعمرة، برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وبتنظيم من ‏وزارة الحج والعمرة بالتعاون مع برنامج خدمة ضيوف الرحمن، على أن تستمر ‏فعالياته أربعة أيام، بمشاركة أكثر من 520 جهة من داخل المملكة وخارجها، وبتمثيل ‏يتجاوز 150 دولة.‏