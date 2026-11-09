لورين برافو في “متجر الفرصة الثانية”.. حين تتحول الخسارات إلى بدايات جديدة

دمشق-سانا

تضع رواية “متجر الفرصة الثانية” للكاتبة البريطانية لورين برافو، بترجمة هزار محمود، بطلتها أمام حياة لم تعد تشبه ما اعتادته، بعد أن تفقد عملها بصورة مفاجئة، فتجد نفسها مضطرة إلى مراجعة علاقاتها وخياراتها وما تراكم في داخلها من خيبات.

ومن خلال متجر خيري تتقاطع فيه حكايات أشخاص وأشياء تركها أصحابها خلفهم، تنسج الكاتبة سرداً يمزج الدراما بالفكاهة، ويقترب من أسئلة الفقد والوحدة وإمكان البدء من جديد.

خسارة العمل وبداية المراجعة

تبدأ أحداث الرواية مع بلوغ البطلة “غوين” الثامنة والثلاثين من عمرها، حيث تتلقى صفعة تسريحها المفاجئ من العمل تحت غطاء إعادة الهيكلة وتقليص النفقات، بينما الأسباب الحقيقية تعود لمواقفها الصادقة وجرأتها في كشف تجاوزات الشركة.

هذا التعرض المباغت للبطالة، بالتزامن مع ليلة عيد ميلاد بائسة تقضيها وحيدة في مطعم بضواحي ليستر، يدفعها لصياغة خطة عمل من خمس خطوات لإصلاح حياتها، على صورة قائمة تبدو في ظاهرها عبثية أو كوميدية (مثل زيارة طبيب الأسنان، والاتصال بالوالدين، ومناسبات اجتماعية)، تحولها الكاتبة إلى أداة نفسية لتفكيك حالة الجمود والركود التي سيطرت على حياة بطلة روايتها غوين لسنوات.

غرف مغلقة وذاكرة مثقلة

تتخذ الرواية منعطفاً عاطفياً ونفسياً أعمق حين تلتفت غوين لتنفيذ البند المتعلق بالتخلص من مخلفات علاقتها العاطفية القديمة، فيحيلنا السرد هنا إلى طبقات الذاكرة المهملة، ونتوقف طويلاً عند مأساة عائلة “غروندل” التي أمضت سبع سنوات كاملة تاركة غرفة شقيقها الراحل “لوك” على حالها دون تغيير.

توظف برافو هنا رمزية “المتاجر الخيرية” لتكون بمنزلة مطهر إنساني، فالتخلص من الحقائب العاطفية وخاتم الخطبة الفاخر بالتبرع بهما لمتجر خيري يديره رجل غريب الأطوار يدعى “مايكل” (يرى في منضدة البيع أريكة تحليل نفسي)، يعبر عن رغبة دفينة في تطهير الروح وإسقاط الأثقال التي تعيق تقدم الإنسان وتجاوزه خيباته.

المتاجر الخيرية.. عيادات نفسية للخلاص الفردي

تخصص الرواية مساحة واسعة لتسليط الضوء على عالم المتاجر الخيرية والمتطوعين فيها، فتقدم هذه المتاجر كمساحات تقاطع فيها مصائر البشر الهامشيين والباحثين عن معنى، فنجد “بريندا” بقصصها الطريفة، و”آشا” المحامية الهاربة من ضغط العمل.

من خلال تطوع غوين في هذا المتجر، تتحول روتينات العمل البسيطة (ككي الملابس بالبخار وتسعير السلع) إلى طقوس شفائية تعيد ربطها بالعالم المحيط وبالآخرين بعد سنوات من الانعزال.

تنتهي رحلة الرواية بإدراك هادئ وناضج، إذ تكتشف غوين تحت سقف المتجر ومع تفاصيل الأيام العادية، أن كل قطعة مستعملة تحكي نصف قصة بانتظار من يكملها، ومن خلال ذلك تتجسد مقولة الرواية أن الإنسان، كالأشياء تماماً، قد يحتاج أحياناً إلى إعادة تدوير روحه، وأن الهزائم الكبرى ليست سوى إعلانات خفية لبدايات جديدة لمن يمتلك شجاعة مواجهة الحزن والاعتراف بالضعف.

نبذة عن الرواية والكاتبة

يذكر أن الرواية صادرة عن دار دريم بوك للنشر والتوزيع في الكويت سنة 2026 وتقع في 436 صفحة من القطع المتوسط، وترجمتها للعربية هزار محمود.

ولورين برافو كاتبة وصحفية بريطانية، تهتم في كتاباتها بالموضة والثقافة الشعبية والطعام والسفر وقضايا المرأة، ونشرت مقالاتها في صحف ومجلات منها الغارديان والأوبزرفر وفوغ وغرازيا.

ومن أبرز مؤلفاتها كتاب «ماذا ستفعل فتيات سبايس؟» (2018)، و«كيف تنفصل عن الموضة السريعة» (2020)، إضافة إلى روايتها الأولى «بريلوف» (2023)، التي صدرت في الولايات المتحدة بعنوان «متجر الفرصة الثانية»، واستلهمت أجواءها من عالم المتاجر الخيرية وتجربتها الشخصية في التطوع فيها، ثم روايتها «ربما لا شيء» (2024).