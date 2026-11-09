خان الدبس في بصرى الشام.. حمامات رومانية تكشف أسرار التدفئة والتجارة بطريق الحرير

درعا-سانا

تكشف حمامات السوق المركزية في خان الدبس ببصرى الشام في محافظة درعا عن جانب متقدم من العمارة الرومانية، من خلال نظام تدفئة يعتمد على قنوات فخارية وآجرية تمر في الجدران وتحت أرضيات الغرف، فيما ارتبط الموقع بوظائف تجارية وخدمية جعلته جزءاً من حركة السوق واستقبال القوافل في المدينة القديمة.

وتجمع بقايا الموقع بين تفاصيل هندسية للحمامات وأقسام خُصصت للتخزين والتجارة، لتقدم صورة عن البنية الخدمية والاقتصادية التي عرفتها بصرى منذ العهد الروماني.

محطة للقوافل والتجارة على طريق الحرير

تذكر موسوعة الآثار في سوريا– بصرى في العصور الكلاسيكية، للدكتور مأمون عبد الكريم، أن خان الدبس شكل محطة استراتيجية محورية للقوافل الدولية المارة بـ (الولاية العربية) الرومانية متجهة إلى الصين عبر طريق الحرير القديم.

واحتل الخان موقعاً هندسياً مدروساً في قلب المدينة القديمة عند تقاطع الشارع المستقيم مع المسار القادم من نبع الجهير، هذا الموقع أتاح له لعب دور المنطقة الحرة الحيوية، حيث كانت تحط القوافل رحالها لتأمين المأوى والراحة والتزود بالمياه بالتوازي مع تصريف البضائع الثمينة كالحرير والحلي والتوابل والمنسوجات.

كما مثل الخان بطابقيه (السفلي كمخزن أمان ليلي محمي، والعلوي كاستراحة سياحية وتجارية) نموذجاً مبكراً للمجمعات التجارية المتكاملة في العالم القديم.

العبقرية المعمارية … نظام التدفئة الروماني

رئيس دائرة آثار بصرى الشام علاء الصلاح أوضح في تصريح لـ سانا، أن القيمة الهندسية الفريدة للخان تتجلى باندماجه البنيوي مع حمامات السوق المركزية والتي تقدم دراسة حية للأساليب التقنية الرومانية في القرن الثاني للميلاد.

وبيّن أن أقنية التدفئة الآجرية تظهر بوضوح في جدران الموقع وعقوده الحجرية شبكات معقدة من القنوات الفخارية المجاورة في صميم البناء البازلتي تدمج داخل الجدران لتدوير الهواء الساخن المنبعث من المستوقدات الأرضية، والتي كشفت الدراسات عن آلية عملها التي تعتمد على رفع أرضية الغرف فوق أعمدة صغيرة، ما يسمح للغازات المنبعثة والدخان بالتدفق بحرية أسفل البلاط، لتدفئة الغرف المركزية دون تسرب الدخان إليها.

حمامات متدرجة وأسواق متعددة الوظائف

صمم المجمع وفقاً للصلاح بانسيابية هندسية تبدأ من الصالة الباردة المستخدمة بخلع الملابس مروراً بالصالة الدافئة، وصولاً للصالة الحارة، مع تمديد قنوات فخارية دقيقة لنقل المياه المندفعة من خزانات التوزيع.

ولفت الصلاح إلى أن أهمية الخان تنبع من كون المدينة تقع على طريق الحرير حيث تمر منها كل القوافل التجارية، ويضم أقساماً متعددة منها ما هو مخصص لبيع المواد الثمينة من ذهب وفضة وبرونز، ومركزاً لصك العملات، وآخر للمواد الغذائية والحبوب، ويتوسط السوق مقر الإدارة والحمام، وتغطى أرضياته بطبقات من الأحجار الكلسية وسجاد فسيفسائي ذي نقوش متعددة.

وبيّن أن السوق خضع لأعمال تنقيب وتأهيل مع نهاية القرن العشرين وتم ترميم أرضيته من الجهة الشرقية، ويعاني الآن من صعوبات أبرزها نقص التمويل والكوادر والتنقيب العشوائي.

هندسة رومانية تجمع الرفاهية والصلابة المعمارية

الخبير الأثري عبد الله أسامة المقداد بيّن في تصريح مماثل أن السوق تم إنشاؤه في الفترة الرومانية والنبطية ومثل قفزة نوعية في فهم الهندسة الخدمية والتجارية للرومان، حيث أن معظم الزوار يربطون بصرى بالعمارة الدفاعية (القلعة) أو الثقافية (المسرح) لكن خان الدبس وحماماته يثبتان امتلاك بصرى لبنية تحتية خدمية تضاهي أحدث أنظمة التدفئة المركزية المعاصرة، كما أن تداخل خطوط التجارة الدولية مع منشآت توفر الاستجمام والتخزين الآمن يعكس مدى الرفاهية والازدهار الاقتصادي الذي شهدته المدينة منذ القرن الثاني للميلاد.

الأقنية الفخارية والآجرية المدمجة في جدران البازلت الصلب تعكس مرونة إنشائية فائقة، حيث لفت المقداد إلى أن هذا البناء استطاع امتصاص الهزات الأرضية والعوامل الجوية عبر القرون بفضل تلاحم هذين العنصرين.

وتابع.. هذا الموقع ظل لقرون مركزاً اجتماعياً وثقافياً واقتصادياً بالغ الأهمية تلتقي فيه النخب وتعقد في أروقته الصفقات، ومع تحول طرق التجارة مع الزمن تأثر البناء بتحولات وظيفية متعددة، ففي العصور الإسلامية المتأخرة استغل السكان ضخامة قاعاته الحجرية وموقعه الاستراتيجي لتحويله إلى محطة لاستراحة القوافل ومستودع للمنتجات المحلية.

ويقف هذا المعلم بطرازه المعماري المميز وقنوات تدفئته الأرضية كشاهد على تفوق الهندسة القديمة، إذ تجمع بقاياه بين دقة الهندسة الرومانية ووظائف السوق والحمامات ومرافق استراحة القوافل، بما يعكس مكانة المدينة على طرق التجارة القديمة.