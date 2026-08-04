وفاة 4 أشخاص وإصابة 20 آخرين جراء حوادث سير وحرائق خلال ‏الساعات الـ24 الماضية ‏

محافظات-سانا
توفي أربعة أشخاص وأصيب 20 آخرون جراء حوادث سير، وحرائق استجابت لها فرق الدفاع في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث خلال الساعات ال 24 الماضية في مختلف المحافظات السورية.
وأفاد الدفاع المدني عبر قناته على التلغرام اليوم الثلاثاء بوقوع 19 حادث سير أسفرت عن إصابة 14 مدنياً، حيث قامت فرقه بتقديم الإسعافات الأولية لهم، ثم نقلتهم إلى المشافي لتلقي العلاج اللازم، كما أزالت آثار الحوادث وأمنت أماكنها.
ونصح الدفاع المدني السائقين بضرورة تخفيف السرعة، والتأكد من الحالة الفنية للسيارة، وعمل المكابح وماسحات الزجاج، وتجنب السلوكيات الخاطئة التي تشتت التركيز أثناء القيادة، مثل استخدام الهاتف المحمول.
كما استجابت فرق الدفاع المدني السوري لـ 160حريقاً في عموم سوريا، بينها 4 في الحقول والمحاصيل الزراعية، و156 حريقاً متفرقاً (منازل ومحال تجارية، وأعشاب، وأشجار، وقمامة، وأسلاك كهربائية).
وعملت الفرق على إخماد الحرائق وتبريد مواقعها، وأسفرت هذه الحرائق عن تسجيل 4 وفيات وإصابة عنصري إطفاء و4 مدنيين، حيث تم تقديم الإسعافات الأولية لهم، ثم نقلتهم إلى المشافي لتلقي العلاج اللازم .
وذكّر الدفاع المدني بضرورة عدم إشعال النيران في المناطق الحراجية والحقول الزراعية، وعدم رمي أعقاب السجائر أو العبوات الزجاجية على جوانب الطرقات، ولا سيما في المناطق المجاورة للمحاصيل الزراعية أو الأحراج، والامتناع عن حرق الأعشاب اليابسة حول المنازل أو على أطراف الطرقات، والعمل على إزالتها بطرق آمنة.
وتوفي شخص وأصيب 32 آخرون أمس أول، جراء وقوع حرائق وحوادث سير استجابت لها فرق الدفاع المدني في مختلف المحافظات السورية.