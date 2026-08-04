وفاة 4 أشخاص وإصابة 20 آخرين جراء حوادث سير وحرائق خلال ‏الساعات الـ24 الماضية ‏

محافظات-سانا

توفي أربعة أشخاص وأصيب 20 آخرون جراء حوادث سير، وحرائق ‏استجابت لها فرق الدفاع في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث خلال ‏الساعات ال 24 الماضية في مختلف المحافظات السورية.‏

وأفاد الدفاع المدني عبر قناته على التلغرام اليوم الثلاثاء بوقوع 19 حادث ‏سير أسفرت عن إصابة 14 مدنياً، حيث قامت فرقه بتقديم الإسعافات الأولية ‏لهم، ثم نقلتهم إلى المشافي لتلقي العلاج اللازم، كما أزالت آثار الحوادث ‏وأمنت أماكنها.‏

ونصح الدفاع المدني السائقين بضرورة تخفيف السرعة، والتأكد من الحالة ‏الفنية للسيارة، وعمل المكابح وماسحات الزجاج، وتجنب السلوكيات الخاطئة ‏التي تشتت التركيز أثناء القيادة، مثل استخدام الهاتف المحمول.‏

كما استجابت فرق الدفاع المدني السوري لـ 160حريقاً في عموم سوريا، ‏بينها 4 في الحقول والمحاصيل الزراعية، و156 حريقاً متفرقاً (منازل ‏ومحال تجارية، وأعشاب، وأشجار، وقمامة، وأسلاك كهربائية).‏

وعملت الفرق على إخماد الحرائق وتبريد مواقعها، وأسفرت هذه الحرائق ‏عن تسجيل 4 وفيات وإصابة عنصري إطفاء و4 مدنيين، حيث تم تقديم ‏الإسعافات الأولية لهم، ثم نقلتهم إلى المشافي لتلقي العلاج اللازم .‏

وذكّر الدفاع المدني بضرورة عدم إشعال النيران في ‏المناطق الحراجية ‏والحقول الزراعية، وعدم رمي أعقاب ‏السجائر أو ‏العبوات الزجاجية على ‏جوانب الطرقات، ولا ‏سيما في المناطق المجاورة للمحاصيل الزراعية أو ‌‏الأحراج، والامتناع عن ‏حرق الأعشاب اليابسة حول ‏المنازل أو على ‏أطراف الطرقات، والعمل على إزالتها ‏بطرق آمنة‎.‎

وتوفي شخص وأصيب 32 آخرون أمس أول، جراء ‏وقوع حرائق ‏وحوادث سير استجابت لها فرق الدفاع ‏المدني في مختلف ‏المحافظات ‌‏السورية‎.‎