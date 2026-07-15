الهلالي: قافلة جديدة لعودة أهالي عفرين تنطلق غداً من مدينة القامشلي

photo 2026 07 15 19 15 54 الهلالي: قافلة جديدة لعودة أهالي عفرين تنطلق غداً من مدينة القامشلي

الحسكة-سانا

الهلالي: قافلة جديدة لعودة أهالي عفرين تنطلق غداً من مدينة القامشلي

وأوضح الهلالي في تصريح لمديرية إعلام الحسكة اليوم الأربعاء أن القافلة تضم قرابة ألف عائلة، وتمثل آخر من تبقى من أهالي عفرين المقيمين في محافظة الحسكة، بعد أن تعذر انضمامهم إلى القوافل السابقة بسبب ارتباطهم بالامتحانات الدراسية والموسم الزراعي، وبعض الارتباطات الأخرى.

وأشار إلى أن انتهاء الامتحانات واقتراب نهاية الموسم الزراعي أتاح للعائلات فرصة العودة إلى مناطقها الأصلية في عفرين، مؤكداً أن هذه الخطوة تأتي استجابة لرغبتهم بالعودة.

وكان الهلالي أعلن في نيسان الماضي إشراف الفريق الرئاسي على عودة 200 عائلة من القامشلي إلى عفرين، فيما عادت 400 عائلة من منطقة الجزيرة في العاشر من آذار الماضي بعد سنوات من النزوح.

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