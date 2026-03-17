بعد جفاف طويل.. الهطولات المطرية تعيد الحياة إلى سد الكافات بريف حماة الشرقي

DJI 20260317180749 0035 D بعد جفاف طويل.. الهطولات المطرية تعيد الحياة إلى سد الكافات بريف حماة الشرقي

حماة-سانا

بعد موجة جفاف استمرت عدة سنوات عادت المياه إلى سد الكافات بريف حماة الشرقي، بفضل الهطولات المطرية الجيدة خلال فصل الشتاء الحالي.

DJI 20260317174936 0001 D بعد جفاف طويل.. الهطولات المطرية تعيد الحياة إلى سد الكافات بريف حماة الشرقي

وأوضحت رئيسة مركز سلمية للموارد المائية المهندسة رفيدة دندي في تصريح لـ سانا اليوم الثلاثاء، أن السعة التخزينية للسد شهدت تحسناً ملحوظاً نتيجة الهطولات المطرية الجيدة بعكس السنوات السابقة التي عانى خلالها من الجفاف الشديد، مبينةً أن الحجم التخزيني للسد يبلغ حالياً 382 ألف متر مكعب.

ولفتت إلى أن سد الكافات أنشئ بهدف ري الأراضي الزراعية وسقاية المواشي، وتغذية الآبار الجوفية بالمنطقة، مشيرةً إلى أنه بات أيضاً مقصداً للزوار من مختلف مناطق سلمية وخارجها، ما وفر مورداً اقتصادياً لعدد من العائلات.

٢٠٢٦٠٣١٧ ١٣١٤١٢ بعد جفاف طويل.. الهطولات المطرية تعيد الحياة إلى سد الكافات بريف حماة الشرقي

من جهتها أشارت رمزات هرموش من أهالي قرية الكافات، إلى أن السعة التخزينية الحالية للسد ستسهم في تحسين الواقع الزراعي، وتأمين مياه الشرب للمواشي، إضافة إلى دوره كمتنزه طبيعي يرتاده الأهالي.

ويبلغ طول سد الكافات 380 متراً، وارتفاعه 14 متراً، فيما يصل حجمه التخزيني إلى مليون و500 ألف متر مكعب.

DJI 20260317180538 0030 D بعد جفاف طويل.. الهطولات المطرية تعيد الحياة إلى سد الكافات بريف حماة الشرقي
DJI 20260317180202 0024 D بعد جفاف طويل.. الهطولات المطرية تعيد الحياة إلى سد الكافات بريف حماة الشرقي
DJI 20260317180048 0022 D بعد جفاف طويل.. الهطولات المطرية تعيد الحياة إلى سد الكافات بريف حماة الشرقي
