كريستيانو رونالدو بعد 23 عاماً من تمثيل البرتغال يترك بصمته في تاريخ الملاعب الدولية تاريخ النشر: 2026/11/05 11:49 مساءً اخر تحديث: 2026/11/05 11:49 مساءً كريستيانو رونالدو، بعد 23 عاماً من تمثيل البرتغال، يترك بصمته في تاريخ الملاعب الدولية، مسجلاً 146 هدفاً خلال 234 مباراة. سلسلة مراحل تمر بها عملية إكثار البذار من الحقل حتى التخزين والتوزيع لضمان جودة الإنتاج مشفى الحراك الوطني في درعا ..خدمات جراحية تخفف أعباء العلاج وزارة التربية والتعليم تطلق دليل صالات الأنشطة المدرسية 391 ألف لاجئ سوري عادوا إلى البلاد خلال 6 أشهر 3 محاور للتعاون الأثري والمتحفي بين سوريا والسعودية صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:كريستيانو رونالدومنتخب البرتغال مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط الأكثر قراءة دوريات أمن الطرق في البادية السورية تساند المسافرين وتعزز السلامة المرورية وفاة شخص وإصابة 18 آخرين جراء حوادث سير في سوريا خلال الـ ٢4 ساعة الماضية الرئيس الشرع يصل الرياض لبحث مواضيع ثنائية وتوقيع عدة اتفاقيات سوريا ومصر تبحثان تطوير التعاون في قطاع السكك الحديدية الدفاع المدني يبدأ إزالة وترحيل الأنقاض في الزبداني بريف دمشق وزير الإعلام: هدفنا بيئة مهنية حرة تصون السلم الأهلي وتواكب المرحلة الانتقالية آخر الأخبار محلياتالمحافظاتدمشق «بروجكت سوريا 2026» يختتم فعالياته بعقد 380 اجتماعاً وإجراء 200 مقابلة توظيف دير الزورالمحافظاتخدماتمحليات وحدتا التخزين والتبريد في الشميطية بريف دير الزور تدعمان المزارعين وتحفظان محاصيلهم محلياتدمشق ”ستارت أب سوريا 2026″ تعلن الفائزين بجوائز ريادة الأعمال