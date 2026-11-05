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كريستيانو رونالدو بعد 23 عاماً من تمثيل البرتغال يترك بصمته في تاريخ الملاعب الدولية

كريستيانو رونالدو كريستيانو رونالدو بعد 23 عاماً من تمثيل البرتغال يترك بصمته في تاريخ الملاعب الدولية

كريستيانو رونالدو، بعد 23 عاماً من تمثيل البرتغال، يترك بصمته في تاريخ الملاعب الدولية، مسجلاً 146 هدفاً خلال 234 مباراة.

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