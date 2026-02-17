دمشق المدينة تستعيد حضورها عبر كتب تروي عراقتها ومستقبلها بمعرض الكتاب الدولي

دمشق-سانا

استعادت دمشق حضورها الثقافي بين سطور الكتب في معرضها الدولي للكتاب الذي اختتمت دورته الاستثنائية أمس الإثنين، حيث حضرت المدينة العريقة في إصدارات تثري التنوع الثقافي، وتروي تراثها وحاضرها ومستقبلها، وسط إقبال جماهيري مبهر، جعل من المعرض منارة تضيء طريق العلم والمعرفة، وصفحة جديدة للثقافة السورية بتنوع عناوينه واندفاع الجمهور نحوه.

إصدارات تستحضر روح دمشق

وفي حديث أصحاب دور النشر عن أبرز إصداراتهم ورؤيتهم للحدث، أوضح الدكتور عاطف نموس صاحب دار (زقاق الكتب) أن من أهم إصدارات الدار في المعرض ديوان “دمشق تعزف قافيتي” و”فليهنك النصر” للشاعر محمد زياد العكاري، مشيداً بالمعرض الذي يعيد – بحسب وصفه – الروح الثقافية إلى البلاد بعد الجفاف والتصحر، مع مشاركة واسعة من مختلف فئات الجمهور، وطلب كبير على كتب غائبة منذ عقود، مؤكداً حب الشعب السوري للثقافة المتكاملة رغم الصعاب.

من جهته، أشار الدكتور محمد طه العثمان مدير عام مؤسسة موزاييك إلى مجموعة من الإصدارات البارزة، منها “دمشق في 2075″ لسمية اليعقوبي، و”قصر تشرين” لفاطمة ياسين، و”من الأمة إلى الطائفة” لميشيل كيلو، إضافة إلى مجموعة شعرية من تأليفه بعنوان “عدنا إلى البلاد خياماً” مؤلفة من خمس قصائد عن دمشق، وكتب “دمشق سيرة المواسم والفصول”، و”دمشق طقوس رمضانية”، و”عاشق دمشق” لنزار قباني، إلى جانب أكثر من 300 إصدار عن الثورة السورية وروايات مترجمة، واصفاً الإقبال بأنه مبهر ويعكس عطش السوريين للقراءة واكتشاف ذواتهم بعد غياب طويل.

كتب تؤرخ لعلماء الشام… وروايات تستحضر تاريخها الثوري

بدوره، أوضح سعيد الزعبي المسؤول عن جناح دار الفكر، أن من أهم الكتب المعروضة “سيرة مواطن دمشقي” لبهيج حقي، و“علماء دمشق” لنزار أباظة ومحمد تقي الحافظ، و“علماء دمشق وأعيانها”، و“مختصر تاريخ دمشق” لابن عساكر، و“المختصر” لابن منظور، مؤكداً أن المعرض يشكل فرصة للقاء قراء ومفكرين جدد وأقلام شبابية.

وفي السياق ذاته، بين ياسين أديب جاسم صاحب دار الرموز العربية أن من أبرز الإصدارات التي تختص بدمشق روايتي “أرض الصالحين”، و“حرائق الشام”، معرباً عن دهشته “من الإقبال الاستثنائي بكل معنى الكلمة” منذ اليوم الأول، في ظل عطش هائل للقراءة والعلم.

واختتمت يوم أمس فعاليات معرض الكتاب الدولي، التي امتدت على مدار 11يوماً بمشاركة 500 دار نشر عربية ومحلية، وسط حضور ثقافي متنوع وإقبال ملحوظ على مختلف العناوين الأدبية والفكرية.