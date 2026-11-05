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أمريكا تفرض عقوبات جديدة تستهدف شبكة لشحن النفط في كوبا

وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أمريكا تفرض عقوبات جديدة تستهدف شبكة لشحن النفط في كوبا
وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو-رويترز

واشنطن-سانا‏

أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الخميس، فرض حزمة جديدة من العقوبات على كوبا، استهدفت ‏شبكة لشحن النفط الخام وأفراداً وكيانات مرتبطة بها، في خطوة تتزامن مع إجراءات تمهّد ‏لفرض قيود إضافية على قطاعات اقتصادية كوبية، تشمل الإلكترونيات والتصنيع والنقل ‏البحري والتكنولوجيا.‏

وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، في بيان نشره الموقع الرسمي لوزارة الخارجية ‏الأمريكية: إن العقوبات الجديدة تطال أفراداً وكيانات، من بينها كيانات مملوكة للدولة الكوبية ‏وموردون يتخذون من الصين مقراً لهم ويقدمون إمدادات للجيش الكوبي، إضافة إلى استهداف ‏شبكة شحن النفط الخام.‏

وأشار روبيو إلى أن الحكومة الكوبية توجّه موارد البلاد لمصلحة النخبة العسكرية، بينما يحقق ‏مقربون منها وأفراد من عائلاتهم أرباحاً عبر شبكات خارجية، مضيفاً أن كوبا تواصل أداء دورها ‏كقاعدة انطلاق لتحالف عالمي من أطراف معادية للولايات المتحدة، تسعى إلى تهديدها ‏والتجسس عليها والعمل ضد مصالحها.‏

وتأتي هذه الإجراءات في سياق سلسلة من العقوبات الأمريكية المتتالية على كوبا منذ أيار ‏الماضي، إذ فرضت واشنطن في أيلول الماضي قيوداً إضافية على بعض المعاملات المالية ‏ورحلات المواطنين الأمريكيين إلى الجزيرة.‏

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