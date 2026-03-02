وفاة طفلة جراء سقوطها في بئر ارتوازية في قرية حلبان بريف حماة

حماة-سانا

انتشل الدفاع المدني السوري اليوم الإثنين جثة طفلة تبلغ من العمر سنتين بعد سقوطها في بئر ارتوازية بعمق نحو 100 متر في قرية حلبان بريف سلمية بمحافظة حماة، حيث فارقت الحياة غرقاً.

وأوضح مدير مركز الدفاع المدني في ناحية الحمراء بريف حماة، محمود الحمود، لمراسل سانا، أنه فور إبلاغهم عن سقوط الطفلة، توجهت الفرق إلى المكان وأدخلت كاميرا للكشف عن موقعها بدقة، ليتضح أن الطفلة غارقة بمياه البئر.

وأشار الحمود إلى أن كوادر الدفاع المدني تمكنت بعد عدة محاولات من انتشال جثتها، حيث كانت عالقة بحواف البئر الضيقة التي لا يزيد قطرها على 40 سنتيمتراً.

ويأتي هذا الحادث في سياق آخر مشابه لنفس اليوم، إذ تعمل فرق الدفاع المدني السوري أيضاً على محاولة إنقاذ طفل سقط في بئر في قرية مزرعة السرحان قرب تل الضمان بريف حلب الجنوبي.