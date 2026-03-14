تربية إدلب تقيم مأدبة إفطار جماعي وحفل تكريم لـ 300 معلم ومعلمة من حفظة القرآن الكريم

IMG 8307 تربية إدلب تقيم مأدبة إفطار جماعي وحفل تكريم لـ 300 معلم ومعلمة من حفظة القرآن الكريم

إدلب-سانا

نظمت مديرية التربية والتعليم في محافظة إدلب اليوم السبت، مأدبة إفطار جماعي وحفلاً تكريمياً لنحو 300 معلم ومعلمة من الحافظين للقرآن الكريم، وذلك في أحد مطاعم مدينة إدلب.

وأوضح مدير تربية المحافظة عمر لطوف في تصريح لمراسل سانا، أن المبادرة جرت بدعم محافظة إدلب، كنوع من التعبير عن أهمية الإنجاز الذي حققه المعلمون في حفظ القرآن الكريم، وتقديراً لدورهم وجهودهم في بناء الأجيال كونهم رسل العلم والمعرفة.

IMG 8306 تربية إدلب تقيم مأدبة إفطار جماعي وحفل تكريم لـ 300 معلم ومعلمة من حفظة القرآن الكريم

ومن المكرمين أعرب أحمد محمد خير أبو خلف مدير مدرسة في أريحا، عن الشكر للقائمين على هذه المبادرة، التي تجمع المعلمين على مائدة واحدة، والتكريم الذي يعكس الاهتمام بالمعلمين وتشجيعهم على البذل والعطاء، وتقدير جهودهم بحفظ كتاب الله.

من جهته، دعا عبد الله اليوسف مدير مدرسة في مجمع قاح، إلى ضرورة تكريس هذه المبادرات وتشجيعها، لما لها من أهمية في خلق الانسجام من خلال لقاء المعلمين من مختلف المناطق وفتح أبواب للحوار والنقاش المفيد، وتعزيز القيم الروحية والإنسانية بينهم.

وتأتي هذه المبادرة من مديرية التربية بالمحافظة ضمن مجموعة الفعاليات التي يشهدها الشهر الفضيل في مختلف المحافظات السورية، لتعزيز قيم التكافل الاجتماعي والقيم الروحية، وخلق جو من الألفة والمحبة بين مختلف فئات وشرائح المجتمع.

IMG 8308 تربية إدلب تقيم مأدبة إفطار جماعي وحفل تكريم لـ 300 معلم ومعلمة من حفظة القرآن الكريم
IMG 8309 تربية إدلب تقيم مأدبة إفطار جماعي وحفل تكريم لـ 300 معلم ومعلمة من حفظة القرآن الكريم
IMG 8310 تربية إدلب تقيم مأدبة إفطار جماعي وحفل تكريم لـ 300 معلم ومعلمة من حفظة القرآن الكريم
IMG 8305 تربية إدلب تقيم مأدبة إفطار جماعي وحفل تكريم لـ 300 معلم ومعلمة من حفظة القرآن الكريم
