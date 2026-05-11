وزير الأوقاف يبحث في دمشق مع رئيس الشؤون الإسلامية ‏الإماراتي تعزيز التعاون المشترك‎ ‎

دمشق-سانا
التقى وزير الأوقاف السوري محمد أبو الخير شكري مع رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة في دولة الإمارات العربية المتحدة الدكتور عمر حبتور الدرعي، اليوم الإثنين، وذلك في مبنى مجمع “يلبغا” بدمشق.
وبحث الجانبان خلال اللقاء، سبل تعزيز التعاون المشترك، وتبادل الخبرات في المجالات الدينية والوقفية، إلى جانب مناقشة عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في تطوير العمل المؤسسي وخدمة القضايا الدينية والمجتمعية في البلدين الشقيقين.
وكان وصل إلى دمشق أمس الأحد وفد إماراتي في زيارة رسمية لبحث أفق التعاون الاقتصادي والاستثماري الثنائي، وتوسيع مجالات الشراكة في القطاعات التنموية والإنتاجية.