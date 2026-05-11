وزير الأوقاف يبحث في دمشق مع رئيس الشؤون الإسلامية ‏الإماراتي تعزيز التعاون المشترك‎ ‎

دمشق-سانا‏

التقى وزير الأوقاف السوري محمد أبو الخير شكري مع رئيس ‏الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة في دولة ‏الإمارات العربية المتحدة الدكتور عمر حبتور الدرعي، اليوم ‏الإثنين، وذلك في مبنى مجمع “يلبغا” بدمشق‎.‎

وبحث الجانبان خلال اللقاء، سبل تعزيز التعاون المشترك، وتبادل ‏الخبرات في المجالات الدينية والوقفية، إلى جانب مناقشة عدد من ‏الملفات ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في تطوير العمل ‏المؤسسي وخدمة القضايا الدينية والمجتمعية في البلدين الشقيقين‎.‎

وكان وصل إلى دمشق أمس الأحد وفد إماراتي في زيارة رسمية ‏لبحث أفق التعاون الاقتصادي والاستثماري الثنائي، وتوسيع ‏مجالات الشراكة في القطاعات التنموية والإنتاجية‎.‎