مشروع لإعادة الكهرباء إلى أحياء في الرقة والمنصورة بدعم من الـUNDP

الرقة-سانا‏

تعمل شركة كهرباء الرقة على تنفيذ مشروع لإعادة التغذية الكهربائية إلى عدد من الأحياء في ‌‏مدينتي الرقة والمنصورة، بعد انقطاعها عنهما لأكثر من سبع سنوات، وذلك في إطار الجهود ‌‏الرامية إلى إعادة تأهيل البنية التحتية، وتحسين مستوى الخدمات الأساسية المقدمة للأهالي.‏

وأكد عبد المحسن الصالح مدير شركة الكهرباء في محافظة الرقة، أن المشروع يمثل خطوة مهمة ‌‏في إعادة الخدمات الأساسية إلى الأهالي، موضحاً أن فرق الشركة أجرت الدراسات الفنية اللازمة ‌‏لتحديد احتياجات الأحياء المستهدفة، ووضع الخطط التنفيذية المناسبة لإعادة التغذية الكهربائية ‌‏إليها.‏

وأشار الصالح إلى أن الدعم المقدم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (‏UNDP‏)، عبر تقديم ‌‏محولات كهربائية وأعمدة ومستلزمات للشبكة يسهم بشكل كبير في توفير التجهيزات والمستلزمات ‌‏الضرورية لاستكمال المشروع، وتسريع أعمال التنفيذ، وإعادة تأهيل أجزاء واسعة من الشبكة ‌‏الكهربائية، تمهيداً لإعادة الخدمة إلى المناطق المستهدفة.‏

وبيّن أن عودة التيار الكهربائي إلى هذه الأحياء ستنعكس إيجاباً على حياة السكان، من خلال ‌‏تحسين الخدمات المنزلية والتجارية والخدمية، وتخفيف الاعتماد على مصادر الطاقة البديلة ذات ‌‏التكاليف المرتفعة، مؤكداً استمرار العمل لإعادة الكهرباء إلى أكبر عدد ممكن من المناطق.‏

ويأتي المشروع ضمن سلسلة من الجهود المشتركة بين الجهات المحلية والمنظمات الدولية لإعادة ‌‏تأهيل البنية التحتية في محافظة الرقة، وتعزيز عملية التعافي، وتحسين مستوى الخدمات ‏الأساسية ‏المقدمة للمواطنين.‏