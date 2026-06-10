مشروع لإعادة الكهرباء إلى أحياء في الرقة والمنصورة بدعم من الـUNDP

الرقة-سانا
تعمل شركة كهرباء الرقة على تنفيذ مشروع لإعادة التغذية الكهربائية إلى عدد من الأحياء في مدينتي الرقة والمنصورة، بعد انقطاعها عنهما لأكثر من سبع سنوات، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى إعادة تأهيل البنية التحتية، وتحسين مستوى الخدمات الأساسية المقدمة للأهالي.
وأكد عبد المحسن الصالح مدير شركة الكهرباء في محافظة الرقة، أن المشروع يمثل خطوة مهمة في إعادة الخدمات الأساسية إلى الأهالي، موضحاً أن فرق الشركة أجرت الدراسات الفنية اللازمة لتحديد احتياجات الأحياء المستهدفة، ووضع الخطط التنفيذية المناسبة لإعادة التغذية الكهربائية إليها.
وأشار الصالح إلى أن الدعم المقدم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، عبر تقديم محولات كهربائية وأعمدة ومستلزمات للشبكة يسهم بشكل كبير في توفير التجهيزات والمستلزمات الضرورية لاستكمال المشروع، وتسريع أعمال التنفيذ، وإعادة تأهيل أجزاء واسعة من الشبكة الكهربائية، تمهيداً لإعادة الخدمة إلى المناطق المستهدفة.
وبيّن أن عودة التيار الكهربائي إلى هذه الأحياء ستنعكس إيجاباً على حياة السكان، من خلال تحسين الخدمات المنزلية والتجارية والخدمية، وتخفيف الاعتماد على مصادر الطاقة البديلة ذات التكاليف المرتفعة، مؤكداً استمرار العمل لإعادة الكهرباء إلى أكبر عدد ممكن من المناطق.
ويأتي المشروع ضمن سلسلة من الجهود المشتركة بين الجهات المحلية والمنظمات الدولية لإعادة تأهيل البنية التحتية في محافظة الرقة، وتعزيز عملية التعافي، وتحسين مستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.