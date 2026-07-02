وفاة شخص وإصابة 23 آخرين جراء حرائق وحوادث سير في سوريا خلال الـ 24 ساعة الماضية

دمشق-سانا

توفي شخص وأصيب 23 آخرون جراء 242 حريقاً وحادث سير وقعوا في سوريا خلال الـ 24 ساعة الماضية، استجابت لها فرق الدفاع المدني السوري في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث.

وأوضح الدفاع المدني عبر قناته على التلغرام أن فرقه استجابت لـ 221 حريقاً بينها 13 حريقاً في الحقول والمحاصيل الزراعية، و208 حرائق متفرقة، وأسفرت جميعها عن تسجيل حالة وفاة وإصابة مدني تم تقديم الإسعافات الأولية في موقع الحدث، إضافة إلى أضرار أخرى تمثلت بخسائر مادية.

وشدد الدفاع المدني على ضرورة عدم إشعال النيران في المناطق الحراجية والحقول الزراعية، وعدم رمي أعقاب السجائر أو العبوات الزجاجية على جوانب الطرقات، ولا سيما في المناطق المجاورة للمحاصيل الزراعية أو الأحراج، والامتناع عن حرق الأعشاب اليابسة حول المنازل أو على أطراف الطرقات، والعمل على إزالتها بطرق آمنة.

كما استجابت فرق الدفاع المدني لـ 21 حادث سير أسفرت عن إصابة 22 مدنياً، تم تقديم الإسعافات الأولية لهم ونقلهم إلى المشافي لتلقي العلاج اللازم، وإزالة آثار الحوادث وتأمين أماكنها.

وجدد الدفاع المدني التأكيد على السائقين ضرورة تخفيف السرعة، والتأكد من الحالة الفنية للسيارة، وعمل المكابح، وماسحات الزجاج، وتجنب السلوكيات الخاطئة التي تشتت التركيز أثناء القيادة مثل استخدام الهاتف المحمول.



وتوفي شخص وأصيب 16 آخرون أمس الأول الثلاثاء جراء حوادث سير وحرائق استجابت لها فرق ‏الدفاع في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث في ‏مختلف المحافظات السورية.‏