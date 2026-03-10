وزارة النقل تفعل دائرة للشكاوى لتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد

دمشق-سانا

أعلنت وزارة النقل السورية عن تفعيل دائرة للشكاوى، بهدف تعزيز ثقافة الشكوى والشفافية، ومحاربة الفساد المالي والإداري في قطاع النقل.

وفي تصريح لمراسلة سانا اليوم الثلاثاء، بيّن مدير دائرة الإعلام في الوزارة عبد الهادي الشحاده، أن هذه الخطوة تأتي في إطار تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، وتيسير التواصل المباشر بين الوزارة ومؤسساتها مع المواطنين للإبلاغ عن أي شكاوى، أو اقتراحات تسهم في تطوير الأداء.

وأشار الشحاده إلى أن الدائرة ستعمل على استقبال كل الملاحظات والشكاوى المتعلقة بالخدمات التي تقدمها الوزارة، إلى جانب المقترحات التي من شأنها تحسين عمل القطاع، لافتاً إلى أن هذا الإجراء يهدف إلى تحقيق العدالة والمساواة بين المواطنين، وضمان حقوقهم.

وأكد الشحاده أنه يمكن للمواطنين التواصل مع دائرة الشكاوى عبر الرقمين التاليين: واتساب / اتصال مباشر: 00963998769616، 00963998769615 لتقديم شكواهم أو ملاحظاتهم المتعلقة بالخدمات المقدمة من الوزارة.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه المبادرة تأتي ضمن جهود وزارة النقل لتحسين الأداء الحكومي وتعزيز ثقافة الشكوى، بما يسهم في تطوير وتسهيل الإجراءات في هذا القطاع الحيوي.