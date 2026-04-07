الطاقة الذرية السورية تنظم دورة متخصصة في الاستجابة للطوارئ الإشعاعية

دمشق-سانا

نظّمت هيئة الطاقة الذرية السورية دورة تدريبية متخصصة في الاستجابة للطوارئ الإشعاعية، استهدفت أطباء الطوارئ وكوادر صحية لتعزيز جاهزيتهم وتمكينهم من التدخل السريع والفعّال عند وقوع الحوادث الإشعاعية.

وأوضحت الهيئة، عبر قناتها على تلغرام اليوم الثلاثاء، أن التدريبات ركزت على التعريف بأساسيات الأشعة المؤينة والتعرض الإشعاعي، إضافةً إلى أنواع الحوادث الإشعاعية وتصنيفاتها، وآليات تقديم المساعدة الطبية للمصابين، والحد من الآثار الناجمة عن التعرض الإشعاعي.

ولفتت إلى أن هذه الدورة تأتي ضمن جهود هيئة الطاقة الذرية في تطوير القدرات الوطنية في مجال السلامة والأمان الإشعاعي، وضمان تقديم رعاية صحية آمنة ومتخصصة في حالات الطوارئ.

يذكر أن هيئة الطاقة الذرية السورية أحدثت عام 1976 جهةً حكومية مسؤولة عن شؤون الطاقة الذرية وتطبيقاتها في المجالات السلمية، وتعمل على وضع الأسس والقواعد الناظمة لشؤون هذه الاستخدامات في الأراضي السورية.

وتسعى الهيئة لدمج العلوم النووية بالتعليم في سوريا ضمن المساهمة بإعادة بناء الاقتصاد، والارتقاء بجودة الخدمات البحثية والعلمية والصحية، وتوفير قاعدة بشرية مؤهلة، وبناء ثقافة أمان نووي وإشعاعي راسخة تستند إلى المعايير الدولية.