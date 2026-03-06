ارتفاع طفيف على درجات الحرارة والطقس بين الصحو والغائم جزئياً في سوريا

دمشق-سانا

تميل درجات الحرارة اليوم الجمعة للارتفاع قليلاً، وتصبح حول معدلاتها السنوية أو أدنى بقليل في أغلب المناطق السورية.

وأوضحت المديرية العامة للأرصاد الجوية، أن الطقس خلال النهار يكون بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام، وفي الليل يصبح بارداً نسبياً إلى بارد، كما يحذر من تشكل الصقيع في المرتفعات الجبلية وبعض المناطق الداخلية.

كما يتشكل الضباب في غوطة دمشق والقلمون والمناطق الوسطى والبادية، والشمالية، وتتكاثر الغيوم المنخفضة تدريجياً فوق المناطق الساحلية والشمالية والجزيرة، وتصبح الفرصة مهيأة لهطل أمطار خفيفة ومتفرقة على تلك المناطق.

فيما تكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة على المناطق الجنوبية والوسطى والبادية، تتجاوز سرعة الهبات 40 كم/سا، ما يثير الغبار في تلك المناطق، ويكون البحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة في المحافظات السورية:

دمشق5/18
ريف دمشق-القلمون1/11
القنيطرة2/14
درعا5/19
السويداء2/16
حمص2/16
حماة1/17
اللاذقية9/17
طرطوس8/19
حلب3/15
إدلب4/15
دير الزور5/17
الرقة4/17
الحسكة3/15
