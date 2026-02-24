محافظ ريف دمشق يبحث مع فعاليات محلية مسار التعافي المجتمعي

ريف دمشق-سانا

استعرض محافظ ريف دمشق عامر الشيخ مع وفد من الفعاليات الدينية والأهلية في منطقة جبل الشيخ ومدينتي صحنايا وأشرفية صحنايا، الواقعين الأمني والإنساني، وسبل تعزيز الاستقرار، وصون السلم الأهلي في المنطقة.

وجرى خلال اللقاء الذي حضره قائد الأمن الداخلي في ريف دمشق العميد أحمد الدالاتي، وقائد الأمن الداخلي في محافظة السويداء العميد حسام الطحان، بحث آليات تعزيز التنسيق بين الجهات الأمنية والفعاليات المجتمعية، بما يدعم حالة الاستقرار، ويسهم في تعزيز مسار التعافي المجتمعي.

وأكد أعضاء الوفد دعمهم لوحدة سوريا، ورفضهم دعاوى الانفصال والانقسام، مشددين على أهمية تحقيق العدالة بين جميع المواطنين تحت سقف القانون، بما يكفل الحرية والكرامة للجميع.

ويأتي اللقاء في إطار توسيع الشراكة مع الفعاليات المحلية لتعزيز الاستقرار، والتأكيد على وحدة الأراضي السورية وسيادة القانون، بما يعزز تكافؤ الفرص، ويرسخ مفاهيم العدالة والمواطنة.

