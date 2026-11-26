حلب-سانا



نفت رئاسة جامعة حلب صدور أي قرار بفصل الطلاب الذكور عن الإناث في بعض كليات الجامعة، مؤكدة أن ما جرى تداوله مؤخراً على منصات التواصل الاجتماعي بهذا الخصوص عارٍ من الصحة، ولا يستند إلى معلومات دقيقة.



وأوضحت رئاسة الجامعة في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم الخميس، أن ما جرى لا يتعدى كونه إجراءً تنظيمياً إدارياً لتوزيع الطلبة على مجموعات عملية، تُرك تشكيلها لرغبات الطلاب والطالبات وظروفهم وتنسيقهم الشخصي، دون أي تدخل أو توجيه من إدارة الجامعة.



وبيّنت أن الطلبة شكلوا، بناءً على رغباتهم، مجموعات عمل مختلفة، منها مجموعات للذكور وأخرى للإناث، إضافة إلى مجموعات مختلطة.



وأكدت رئاسة الجامعة عدم صدور أي قرار أو تعميم بهذا الشأن عن رئاسة الجامعة أو عمادات كلياتها، داعية إلى تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم تداول الشائعات والأخبار المضللة.



وكانت بعض منصات التواصل الاجتماعي تداولت مؤخراً أنباءً عن صدور قرار بفصل الطلاب الذكور عن الإناث في بعض الدروس العملية بجامعة حلب، من خلال توزيعهم على مجموعات منفصلة، ما أثار استياء بعض الطلاب.