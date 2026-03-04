تحديثات تقنية في عدد من مديريات النقل بالمحافظات السورية

دمشق-سانا

تحسنت سرعة إنجاز المعاملات في عدد من مديريات النقل بالمحافظات السورية، بعد تنفيذ وزارة النقل تحديثات تقنية، شملت تطوير الشبكة وزيادة عدد المخدمات والروابط الإلكترونية الخاصة بنظام المعاملات، ما أسهم في تسريع الإجراءات وتقليل فترات الانتظار للمراجعين، وتحسين كفاءة العمل في هذه المديريات.

وأوضح مدير مديرية المعلوماتية وأنظمة النقل الذكية في وزارة النقل محمد رجب مرعي لمراسلة سانا، اليوم الأربعاء، أن الوزارة نفذت التحديثات حتى الآن في مديريات نقل دمشق وريفها واللاذقية ودير الزور وحلب، ضمن خطة لتطوير البنية الرقمية للمديريات، بما يزيد سرعة إنجاز المعاملات.

وأضاف: إن الإجراءات التقنية شملت تعزيز البنية التحتية للأنظمة الإلكترونية، من خلال إضافة مخدمات جديدة، وتوسيع الروابط الإلكترونية، الأمر الذي أسهم في تسريع إنجاز المعاملات وتسهيل الدخول إلى برنامج المعاملات، إضافة إلى رفع كفاءة العمل وتقليل الضغط على المديريات.

وأكد مرعي أن التحديثات التقنية تأتي ضمن استراتيجية أوسع لتطوير آليات العمل في المؤسسات الخدمية، وتعزيز فاعلية الخدمات الحكومية، بما يواكب متطلبات التحول الرقمي.

وتقدم مديريات النقل في سوريا خدمات حيوية للمواطنين، تشمل تسجيل المركبات وإصدار رخص القيادة ونقل الملكية والمعاملات المرتبطة بالمرور، حيث واجهت هذه الخدمات خلال السنوات الماضية تحديات تتعلق ببطء الأنظمة الإلكترونية والضغط على الشبكات، ما أدى في بعض الأحيان إلى تأخر إنجاز المعاملات.