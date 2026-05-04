منصة “بُناة” الرقمية تعلن فرص تطوعية في الرقة لتعزيز دور الشباب

الرقة-سانا

أعلنت منصة “بُناة” الرقمية التابعة لوزارة التنمية الإدارية عن فرص تطوعية في محافظة الرقة، وذلك بهدف توسيع مشاركة الشباب في العمل المجتمعي وتنمية قدراتهم.

وأوضح رئيس دائرة الموارد البشرية في مديرية التنمية الإدارية بمحافظة الرقة شعبان الخضر في تصريح لمراسل سانا، اليوم الإثنين، أن هذه الخطوة تأتي في إطار توظيف الطاقات التطوعية لدى الشباب، بما يتيح لهم اكتساب مهارات وخبرات جديدة وتعزيز معارفهم، إلى جانب الإسهام في تحسين أداء المؤسسات الحكومية والأهلية في المحافظة.

وأشار الخضر إلى أن منصة “بُناة” تشكّل نموذجاً للتعاون بين الجهات الرسمية والمجتمع المحلي، عبر تنظيم العمل التطوعي بشكل مؤسسي يحقق تبادل المنافع بين المتطوعين والجهات المستفيدة، ويعزز ثقافة العمل التطوعي المنظم.

وبيّن الخضر أن المنصة تسهم في دعم مستقبل العمل التطوعي في محافظة الرقة، وتمكين الشباب من المشاركة الفاعلة في عملية التنمية المستدامة، داعياً الشباب والشابات في المحافظة إلى التسجيل في المنصة والاستفادة من الفرص التطوعية المتاحة، بما يعزز دورهم في خدمة المجتمع وتطوير مهاراتهم.

يذكر أن وزارة التنمية الإدارية أطلقت في آذار الماضي، المنصة الوطنية التطوعية الرقمية “بُناة”، بهدف تنظيم العمل التطوعي وربط الأفراد الراغبين بالمشاركة في دعم العمل الحكومي بالفرص التطوعية المتاحة في الجهات العامة.