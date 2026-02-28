وزير الداخلية يبحث مع وفد من السوريين المسيحيين دور المجتمع الأهلي في دعم الاستقرار

دمشق-سانا

استقبل وزير الداخلية أنس خطاب وفداً من السوريين المسيحيين، بحضور معاونه للشؤون الشرطية اللواء أحمد لطوف.

وذكرت وزارة الداخلية في منشور عبر قناتها على تلغرام اليوم السبت، أنّ الوزير خطاب أكد خلال اللقاء، حرص الوزارة على حماية حقوق جميع المكونات المجتمعية، ودعم مشاركتهم الفاعلة في الحياة العامة.

كما أكد على مسؤولية الوزارة في تعزيز الأمن والاستقرار، وضمان تماسك النسيج الوطني، بما يعكس التزامها بمبادئ المواطنة المتساوية.

وشهد اللقاء حواراً حول دور المجتمع الأهلي في دعم جهود الحكومة، لتعزيز الاستقرار، مع التأكيد على أهمية التكاتف المجتمعي في مواجهة التحديات الراهنة.