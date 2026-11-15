استبدال 11 ألف متر من كابلات الكهرباء التالفة في درعا

درعا-سانا

باشرت ورشات الشركة السورية للكهرباء اليوم الأحد، استبدال كابلات تالفة على خط ‏التوتر المتوسط باستطاعة 20 ك.ف، على امتداد الطريق المؤدي إلى مشفى الشرق‌‏ ‏في مدينة درعا، بطول إجمالي يبلغ 11 ألف متر، بهدف رفع موثوقية الشبكة وتحسين ‏استقرار التغذية الكهربائية.‏

وأوضح مدير التشغيل في شركة كهرباء درعا المهندس بسام الشنبور في تصريح ‏لـ سانا، أن الأعمال تشمل استبدال الكابلات المغذية لخلايا السوق وزبيدة والمطار، ‏إضافة إلى خلية احتياطية تتفرع من محطة تحويل مدينة درعا.‏

وبين الشنبور أن الكابلات المستبدلة تجاوزت عمرها الافتراضي وتعرضت لأضرار ‏وأعطال كبيرة خلال سنوات الثورة، لافتاً إلى أن المشروع يحسن التغذية في الأحياء ‏المستهدفة، ويحد من الانقطاعات والأعطال التي تؤدي إلى خروج أحياء من الخدمة ‏لفترات طويلة.‏

الحد من الانقطاعات

وأشار الشنبور إلى أن بعض أحياء المدينة خرجت قبل أيام من الخدمة لمدة يوم أو ‏يومين نتيجة الأعطال، مؤكداً أن استبدال الكابلات يهدف إلى الحد من تكرار ‏الحالات، وأن الأعمال الحالية ستتبعها مشاريع مماثلة ضمن خطة تطوير الشبكة ‏الكهربائية في المحافظة.‏

يذكر أن ورشات الشركة السورية للكهرباء في محافظة درعا، نفذت في تشرين ‏الأول الماضي، أعمال ‏تجهيز محولة كهربائية جديدة باستطاعة 30 ميغاواط في ‏محطة تحويل نوى بريف ‏المحافظة الغربي، بهدف رفع استطاعة المحطة من 20 إلى ‌‏30 ميغاواط، وتعزيز ‏موثوقية التغذية الكهربائية للسكان في نوى ومحيطها.