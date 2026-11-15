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استبدال 11 ألف متر من كابلات الكهرباء التالفة في درعا

درعا-سانا

باشرت ورشات الشركة السورية للكهرباء اليوم الأحد، استبدال كابلات تالفة على خط ‏التوتر المتوسط باستطاعة 20 ك.ف، على امتداد الطريق المؤدي إلى مشفى الشرق‌‏ ‏في مدينة درعا، بطول إجمالي يبلغ 11 ألف متر، بهدف رفع موثوقية الشبكة وتحسين ‏استقرار التغذية الكهربائية.‏

DSC4479 1 استبدال 11 ألف متر من كابلات الكهرباء التالفة في درعا

وأوضح مدير التشغيل في شركة كهرباء درعا المهندس بسام الشنبور في تصريح ‏لـ سانا، أن الأعمال تشمل استبدال الكابلات المغذية لخلايا السوق وزبيدة والمطار، ‏إضافة إلى خلية احتياطية تتفرع من محطة تحويل مدينة درعا.‏

وبين الشنبور أن الكابلات المستبدلة تجاوزت عمرها الافتراضي وتعرضت لأضرار ‏وأعطال كبيرة خلال سنوات الثورة، لافتاً إلى أن المشروع يحسن التغذية في الأحياء ‏المستهدفة، ويحد من الانقطاعات والأعطال التي تؤدي إلى خروج أحياء من الخدمة ‏لفترات طويلة.‏

الحد من الانقطاعات

DSC4522 استبدال 11 ألف متر من كابلات الكهرباء التالفة في درعا

وأشار الشنبور إلى أن بعض أحياء المدينة خرجت قبل أيام من الخدمة لمدة يوم أو ‏يومين نتيجة الأعطال، مؤكداً أن استبدال الكابلات يهدف إلى الحد من تكرار ‏الحالات، وأن الأعمال الحالية ستتبعها مشاريع مماثلة ضمن خطة تطوير الشبكة ‏الكهربائية في المحافظة.‏

يذكر أن ورشات الشركة السورية للكهرباء في محافظة درعا، نفذت في تشرين ‏الأول الماضي، أعمال ‏تجهيز محولة كهربائية جديدة باستطاعة 30 ميغاواط في ‏محطة تحويل نوى بريف ‏المحافظة الغربي، بهدف رفع استطاعة المحطة من 20 إلى ‌‏30 ميغاواط، وتعزيز ‏موثوقية التغذية الكهربائية للسكان في نوى ومحيطها.

DSC4476 استبدال 11 ألف متر من كابلات الكهرباء التالفة في درعا
DSC4485 استبدال 11 ألف متر من كابلات الكهرباء التالفة في درعا
DSC4520 استبدال 11 ألف متر من كابلات الكهرباء التالفة في درعا
DSC4552 استبدال 11 ألف متر من كابلات الكهرباء التالفة في درعا
DSC4568 استبدال 11 ألف متر من كابلات الكهرباء التالفة في درعا
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