تراجع تكاليف شحن النفط بالناقلات العملاقة 64 بالمئة منذ تشرين الأول الماضي

لندن- سانا

تراجعت تكاليف شحن النفط بواسطة الناقلات العملاقة بشكل حاد منذ بداية الشهر الجاري، مسجلة انخفاضاً بنسبة 64 بالمئة مقارنة بالمستويات القياسية التي بلغتها في تشرين الأول الماضي، وسط تراجع الطلب على استئجار الناقلات وانحسار المخاوف المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية في المنطقة.

وذكرت بورصة البلطيق في بيان نقلته وكالة رويترز، أن “أسعار شحن الناقلات العملاقة التي تنقل النفط من خليج عمان إلى الصين انخفضت إلى نحو 308 نقاط على مقياس “وورلد سكيل” في الثالث عشر من تشرين الثاني الجاري، مقابل مستوى قياسي بلغ 841 نقطة في الثامن من تشرين الأول الماضي”.

زيادة الإمدادات وتراجع الطلب على الناقلات

يأتي هذا التراجع بالتزامن مع ارتفاع تدفقات النفط الخام من دول الخليج إلى مستويات قريبة من تلك المسجلة قبل اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية، وذلك عبر اعتماد مسارات ووسائل نقل بديلة، من بينها نقل النفط من سفينة إلى أخرى، وإيقاف إشارات التتبع لدى بعض الناقلات لتجنب رصد تحركاتها، رغم استمرار الهجمات على السفن.

وأسهم ارتفاع الصادرات النفطية الخليجية في تقليص الطلب على النفط المنقول من مناطق أخرى، ما أدى إلى زيادة المعروض من الناقلات العملاقة وتراجع تكاليف استئجارها، وانعكس ذلك أيضاً على مسارات شحن أخرى، بينها الخطوط الممتدة من غرب إفريقيا إلى آسيا.

تراجع أسعار النفط

في سياق متصل، تراجعت أسعار النفط بنحو 20 بالمئة منذ بداية تشرين الثاني الجاري، وسط مؤشرات على احتمال انحسار حدة التوترات في المنطقة.

وكانت أسعار النفط تراجعت في بداية تعاملات اليوم، وسط توقعات بزيادة المعروض العالمي، مع عودة شحنات النفط ‏عبر مضيق هرمز إلى مستويات تقارب ما قبل الحرب، وتمديد الولايات المتحدة إعفاء، يسمح بنقل الوقود بين موانئها ‏على متن سفن أجنبية.‏