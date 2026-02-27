دائرة الإنذار المبكر في سوريا تحذر من أجواء صقيعية الليلة وتدعو لاتخاذ إجراءات وقائية

دمشق-سانا

تشهد المرتفعات الجبلية وأجزاء من المناطق الداخلية ومنطقة الجزيرة أجواءً صقيعية هذه الليلة وصباح يوم غد السبت، نتيجة تأثر سوريا بموجة صقيع ضعيفة.

وحذّرت دائرة الإنذار المبكر والتأهب في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث من تدني درجات الحرارة، داعيةً إلى اتخاذ جملة من الإجراءات الوقائية، أبرزها تأمين وسائل التدفئة المناسبة لتفادي أخطار الطقس البارد، وحماية الأطفال وكبار السن من التعرض للأجواء الباردة خلال ساعات الليل والصباح الباكر.

كما شددت الدائرة على ضرورة عدم ترك المدافئ مشتعلة أثناء النوم، تجنباً لحرائق المنازل أو حالات الاختناق، إضافة إلى تخفيف السرعة والقيادة بحذر خلال ساعات الليل والصباح في المناطق التي تشهد تشكل الصقيع.

ودعت إلى التقيد بتعليمات وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي فيما يتعلق بالزراعات المحمية، لتفادي الأضرار المحتملة على المزروعات.

وتوقعت الدائرة أن يكون الطقس غداً نهاراً بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام، مع بقاء فرصة لهطل أمطار خفيفة فوق أجزاء من المنطقة الساحلية ومنطقة الجزيرة، واحتمال ضعيف لهطولات ثلجية خفيفة على مرتفعات القلمون.

وأشارت إلى أن درجات الحرارة تبقى أدنى من معدلاتها بنحو درجتين إلى أربع درجات مئوية.