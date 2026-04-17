انهيار جزء من مبنى سكني في مورك بريف حماة والدفاع المدني يؤمّن الموقع

حماة-سانا

انهار جزء من مبنى سكني طابقي في مدينة مورك بريف حماة الشمالي اليوم الجمعة، نتيجة الهطولات المطرية التي شهدتها المنطقة خلال الساعات الماضية، ما أدى إلى تساقط أجزاء متضررة سابقاً جراء قصف النظام البائد.

وأوضحت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث عبر قناتها على تلغرام أن فرق الدفاع المدني تحركت فور ورود البلاغ، حيث عملت على إزالة الأجزاء المنهارة وتأمين الموقع بالكامل، منعاً لحدوث أي انهيارات إضافية قد تشكّل خطراً على السكان والممتلكات المجاورة.

ودعت الوزارة الأهالي إلى توخي الحذر والإبلاغ عن أي تصدعات أو أضرار إنشائية في الأبنية السكنية، حرصاً على السلامة العامة.